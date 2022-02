非盟領導人峰會　商討糧食安全等議題

第35屆非洲聯盟(African Union,AU)領導人峰會2月5日起一連2天舉行,討論包括尋求解決糧食不安全問題以刺激非洲大陸的廣泛發展在內的議題。



根據非盟執行理事會(African Union Executive Council)第38屆會議3日公布,非盟各成員國領導人5日起在埃塞俄比亞(Ethiopia)首都亞的斯亞貝巴(Addis Ababa)的非盟總部召開為期2天的會議。塞內加爾(Senegal)接替剛果成為輪值主席國。

非盟領導人峰會:第35屆非洲聯盟領導人峰會2月5日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非盟總部開幕,圖為非盟各成員國領導人合照。(AP)

新華社5日報道,它5日開幕之際,塞內加爾總統薩勒(Macky Sall)致辭稱:「我們仍面臨許多迫切的挑戰,(它們)關於和平與安全、與打擊反對恐怖主義、違憲的政權更替,以及保護環境、健康、經濟和社會發展。」

本屆峰會主題為「在非洲大陸建立營養方面的韌性:加速人力資本、社會和經濟發展(暫譯:Building Resilience in Nutrition on the African Continent: Accelerate the Human Capital, Social and Economic Development)」。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)以視像形式發表講話,形容非洲是世界的「希望來源」。