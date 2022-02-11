英國下議院通過提升英台關係動議　北京警告不要玩火

英國議會下議院通過動議，要求英國與台灣加強經貿與安全合作，並支持台灣獲得更多國際承認。中國駐英國大使館做出回應。



2月10日，英國議會下議院通過《英國與台灣關係與合作》（UK-Taiwan friendship and cooperation）的動議。

據英國議會下議院圖書館網站發布的文本，這項無法律約束力的動議聲稱，英國應與台灣加強經貿關係，深化安全合作，並支持台灣在國際社會得到更多承認。

動議稱，與大多數其他國家一樣，英國不承認台灣，也不與台灣保持正式外交關係。

英國政府表示，台灣和大陸之間的爭端應該「根據台灣海峽兩岸人民的意見，通過對話來解決」。

動議稱，英國沒有承認台灣為一個國家的計劃。英國支持台灣以觀察員身份參與國際組織。

中國駐英國使館發言人2月11日通過官網對此回應稱，中方堅決反對英國下議院通過鼓吹提升英台關係的上述動議，強烈譴責個別英國議員在涉台問題上的錯誤言行。

2021年7月15日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在訪問英國電池工業化中心時發表演說。（AP）

發言人指出，一個中國原則是中國同包括英國在內的世界各國建立和發展外交關係的重要前提和政治基礎。

台灣問題純屬中國內政，事關中國的核心利益，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家領土主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。

發言人強調，中方奉勸英國有關議員停止反華政治操弄，停止干涉中國內政，不要在台灣問題上「玩火」。

中方也敦促英國政府恪守一個中國原則，不與台進行任何形式的官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，妥善處理涉台問題，以免給中英關係製造新的障礙。