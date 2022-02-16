新冠肺炎｜靠患者居家康復計劃減輕醫院壓力　新加坡是怎樣做？

香港的新冠肺炎（COVID-19）確診個案急增，醫院面臨巨大壓力，據報等候入院的確診者或初步檢測陽性者多達1.2萬人。各方急尋解決方法，包括有專家與政黨曾提到居家治療。

一些國家確有安排輕症或無症狀病人留家休養，包括新加坡。星洲自2021年8月起啟動居家康復計劃，固然有利有弊，它不以清零為目標，同住者有染疫風險，但好處是清楚劃分誰應該送院，讓較低風險患者留家，醫院主力幫助高風險者，令當地縱使每天數千宗確診，醫療系統仍可承受，從而希望盡可能降低死亡人數。



新加坡自2021年8月底試行居家康復計劃，至9月中正式推行，成為默認的康復模式。符合一定條件者才會獲安排加入計劃，這些條件包括年齡、有否接種疫苗、有沒有長者同住、家中環境等。這些人接獲確診通知後便是自行在家隔離休養，而不是去醫院。

誰符合計劃條件？

按照新加坡的計劃，這些人年齡需為12至69歲、已完成接種新冠疫苗，其他條件包括同住者中沒有80歲以上長者、孕婦或免疫力較弱的高風險人士，以及家中設有附獨立浴室的房間，可供病人隔離，以減低傳播風險。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為2021年9月26日，民眾遊覽新加坡魚尾獅公園。（AP）

所有同住者隔離10天

在計劃下，患者獲批准留家休養後，須通知同住者，並請他們在網上登記自己為密切接觸者。同住者須和患者一起在家隔離。

政府會追蹤各患者情況，例如患者在隔離期間須每天自行做一次快速抗原檢測，並向政府提交檢測結果，直至第14天為止。政府也會提醒患者每天監測自己的血氧含量，一旦數字過低便應求醫。如病情惡化，也可聯絡提供遙距服務的醫護人員或家庭醫生。

患者最早可以在第7天結束隔離康復期，前提是先聯絡醫護人員並在PCR檢測後結果陰性或體內病毒量低，否則他們須在隔離第10天接受PCR檢測，並獲得陰性結果才可結束隔離。同住者則最少也要隔離10天。

為了降低患者在家散播病毒的風險，新加坡政府推出「居家康復指南」提醒患者與同住者要注意的事項，例如是如何處理衣物、垃圾等。

居家康復計劃的限制

新加坡的居家康復計劃不是以讓確診個案「清零」為目標，患者在隔離期間稍一不慎也有機會傳染家人，導致全家確診。從數據看，新加坡的確診個案數量依然高企，據當地衛生部2月15日公布，全國新增19,420個，再創單日新高，幸當地大部份是輕症患者。

香港的家居環境也會帶來挑戰，香港地居住環境狹小，很多民眾家中只有一個廁所，難以讓患者在設有獨立浴室的套房隔離，能符合理想條件的家庭會比新加坡少，且感染同住者的風險會比新加坡高。

新加坡也不是人人符合居家隔離條件，當地再設有一些社區護理設施，以照顧不具備居家康復條件的輕症患者。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為2021年5月14日，新加坡民眾在超市排隊付款，期間遵守社交距離措施。（AP）

居家康復計劃的好處

新加坡實行居家康復計劃後，醫院的病床佔用率減少。當地2022年1月時，醫院為新冠肺炎病人而設的深切治療病床佔用率僅7%，截至1月5日，公立醫院為成人和兒童新冠肺炎病人而設、可供使用的病床為逾1,200張。

《海峽時報》1月6日稱，病床佔用率減少，令醫院能很好地處理過去數週新增的確診個案。報道指，當時在1月3日的新增個案中，88%是依靠居家康復計劃或社區隔離設施應對。

截至2月15日，新加坡有1,355名病人住院，23人在深切治療部留醫，仍有154張成人深切治療病床可供使用。醫院的壓力減輕，令醫護人員能集中照顧重症或高風險病人、降低死亡率。由疫情爆發至今，新加坡的累計確診人數為49.8萬，累計死亡人數則為913人，患者死亡率屬偏低水平。