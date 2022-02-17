泰國曼谷正名Krung Thep Maha Nakhon　政府：Bangkok可繼續用

泰國皇家學院（ORST）2月16日宣布，首都曼谷的英文名稱將會由Bangkok改為Krung Thep Maha Nakhon，當局強調「Bangkok」可以繼續使用。



《曼谷郵報》報道，泰國內閣15日通過一份總理辦公室的公告草案，根據ORST的建議，更新國家、領土、行政區域及首都的名稱，其中包括決定以Krung Thep Maha Nakhon作為泰國首都的官方名稱，並以括號標記現有名稱Bangkok。

曼谷的泰文原名為Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit，是世上名字最長的首都，意思為「天使之城大都會」，當地人則稱呼曼谷為Krung Thep Maha Nakhon或Krung Thep。

至於曼谷這個名字是源自當地一個舊城區，現在的位置大約為大曼谷的曼谷艾區（Bangkok Yai）和曼谷蓮區（Bangkok Noi）之間，ORST在2001年11月宣布，將曼谷作為正式名字。

而今次當局決定將曼谷正名為Krung Thep Maha Nakhon，引起當地民眾熱議，政府及ORST分別強調Krung Thep Maha Nakhon及Bangkok兩個名字都可以用，其中前者只會在官方文件上使用。

有關更改仍需經過一個審查所有草案的委員會審核，並考慮外交部的意見後才生效。