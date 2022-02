美國非洲司令部2月22日在索馬里(Somali)政府的協調下,朝索馬里Duduble附近的叛軍青年黨(Al-Shabaab)發動空襲。



美國非洲司令部23日稱,這次空襲沒有平民傷亡,新聞稿指,與青年黨定期不分青紅皂白地攻擊平民相比,索馬利亞聯邦政府和美國非洲司令部採取眾多措施預防平民傷亡。

美方指,根據2001年《軍事使用授權》(Authorization of Use for Military Force),美軍獲授權展開打擊,以支持作戰指揮官指定的夥伴部隊。

美國非洲司令部2月23日在Twitter發布的圖片。(Twitter@USAfricaCommand)

美國非洲司令部又指,對美國和地區利益來說,包括青年黨在內的暴力極端組織構存在長期威脅。