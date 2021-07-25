索馬里蘭如何先向穩定走前一步？

因連年戰亂和頻繁遭遇自然災害，「非洲之角」成為世界上營養不良最嚴重的地區，更是不斷遭遇人權指控。

以索馬里為例，因總統不願如期選舉，人民得到民主之日遙遙無期，導致索馬里內戰的發生。不但如此，索馬里的政局不穩也並非是最近的事，海盜橫行、災難戰亂，通通都使索馬里踏不出社會穩定的第一步。



戰亂造成的饑荒及人道主義危機正引起國際社會普遍關注。聯合國更指出，饑荒正在向該國蔓延，可能威脅數萬名索馬里人。戰亂造成嚴重糧食及物資短缺，使饑荒等問題急劇惡化，造成極大影響。

撇除內戰的因素，索馬里等非洲國家所面臨的問題並非一朝一夕之事，為何多年過去政府仍沒有適當的對策？是政局的腐敗？還是獨裁君主的自私？

縱使遇上的難題不相伯仲，同樣位於「非洲之角」的索馬里蘭則處理得相當恰當。雖然在脫離索馬里的三十年間，索馬里蘭缺乏世界認可，同時並未完全脫貧，但已經擁有自己的貨幣並和平地維持獨立政府的運作及地區安全。根據《衛報》報導，自2008年起，索馬里蘭的恐怖份子活動大大減退，社會及政局皆比索馬里穩定。

索馬里蘭第二大城市布拉奧城市佈局。（Wiki Commons）

為何索馬里蘭得以扭轉乾坤，逐漸建立一個安定的社會？

索馬里蘭人族群的宗族多樣性有機會使人產生分歧。儘管如此，索馬里蘭人民還是努力透過不同的合法途徑解決他們的不滿。他們會對索馬里蘭的組建、治理結構和權力劃分進行商討。除此之外，通過地方和中央層面的一系列選舉，索馬里蘭人有機會行使由索馬里蘭憲法演變成的司法管理系統（qabil）所賦予的民主權利。

雖然議會選舉晚了十年進行，市政選舉晚了四年，但是在400萬人口中，有超過100萬人登記參與投票。該國更於5月底舉行了第一次全國和地方選舉，而這些和平選舉突顯了索馬里蘭民主治理的特點。因爲有自己的民選政府，索馬里蘭社會相對穩定自由，是許多非洲大國仍無法企及的。

縱使索馬里蘭沒有正式的邦交國，丹麥、英國、加拿大等國在索馬里蘭境內均設有代表處，索馬里蘭則在22個國家設有代表處。可見索馬里蘭正為向世界踏出其步伐，為將來的外交作好準備。

經濟方面，索馬里蘭的柏培拉港及其由DP World運營的新碼頭，可能會將該國的經濟從嚴重依賴農業轉變為更加多元化的經濟。新港口可以處理當今運行的最大集裝箱船。港口及其自由貿易區有巨大潛力成為該地區最大港口，超過DP World較早前被強行收回獨家經營權的吉布提多哈雷港。

索馬里蘭的柏培拉港。（WikiCommons）

埃塞俄比亞和索馬里蘭之間建立的貿易和物流通道也將使埃塞俄比亞成為受益者。埃塞俄比亞的國有航運公司已從吉布提遷至柏培拉，亦即將提供定期服務。索馬里蘭就此成為埃塞俄比亞的重要出口通道，後者在雙方簽訂了條約後可利用柏培拉進出口貨物。

DP World更以杜拜傑貝阿里自由區為藍本，開發毗鄰港口的經濟特區。它位於柏培拉走廊沿線，連接港口與埃塞俄比亞邊境。因埃塞俄比亞政府持有該港口項目19%的股份，該國經濟有望在未來幾年因為柏培拉得到上升，進一步推動兩地關係及發展。

其他仍然處於戰亂和社會不穩狀態的「非洲之角」各國有責任反省其發展停滯不前的原因。歸根結柢是因為不願改變現狀。因此制止專制獨裁、停止戰爭、平定戰亂、與鄰國互相協助才是扭轉局面令社會穩定的首要步驟。

即使索馬里蘭已率先向穩定走前一大步，要面對的危機還是不少，如：缺乏國際承認、仍需擺脫世界上人均GDP最低經濟體之一的稱號、貧富懸殊、醫療落後、人民就業困境、女權問題等牽絆着後續發展的內部挑戰。以上問題都有待長期逐步解決。儘管如此，索馬里蘭願意面對重重挑戰的態度值得肯定，承認該地仍處於艱難之境況，並在現有和平的基礎上致力發展社會各方面，期望該地能夠蓬勃發展。

本文作者：李紫彤

