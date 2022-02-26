英媒：衛星圖顯示白羅斯南部新部署地面部隊和約150架直升機

據一家專門從事對地觀測、雷達及在軌服務等的美國公司聲稱，在距離烏克蘭邊境約30多公里的白羅斯南部，當地部署有幾支大規模地面部隊和大約150架運輸直升機。



英媒25日報道，該美國私營公司指，從25日拍攝的衛星圖像顯示，在距離烏克蘭邊境約20英里（約合32公里）的白羅斯南部，部署了幾支大規模地面部隊和大約150架運輸直升機。

報道稱，這些圖片顯示，在白羅斯的Chojniki鎮附近部署有一架大型直升機，另有90多架直升機停在一條公路上，綿延了五英里（約合8公里）多。

此外，圖片還顯示了地面部隊的大規模部署，數百輛車輛的車隊部署在幾個軍事站點。

+ 6

報道稱，這些圖片是由Maxar Technologies發布的。幾個星期以來，該公司一直在追蹤俄羅斯軍隊的集結情況。該公司是一家總部位於美國科羅拉多州威斯敏斯特市的空間技術公司，專門從事通信、對地觀測、雷達、衛星產品及相關服務等。

不過報道也指，無法獨立證實該報道。

俄羅斯國防部25日發布消息稱，俄羅斯武裝力量自行動開始以來共使211個烏克蘭軍事基礎設施癱瘓，包括17個指揮所、19台S-300防空導彈系統和「奧黃蜂」防空導彈系統以及39座雷達站 。

據中國官媒央視2月26日報道，烏克蘭武裝力量26日發布消息稱，在基輔西南方向的瓦西里科夫地區正在進行激烈的戰鬥，俄軍意圖在這一地區空降。