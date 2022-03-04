Google與俄羅斯關係趨緊張　暫停在俄國廣告銷售

Google與俄羅斯關係趨緊張，這家企業3月4日宣布暫停其平台在俄國的廣告銷售。



綜合媒體3月4日報道，Google聲明稱「鑑於特殊情況，我們將暫停在俄羅斯的Google廣告。局勢在迅速變化，我們將繼續在必要時分享更新。」

俄羅斯聯邦通訊、訊息技術和大眾傳媒監督局此前要求Google停止在俄羅斯境內「傳播虛假廣告訊息」。Google則已暫時禁止政府資助的俄羅斯媒體在其平台獲取收益。

此外，Googlе Discover和Google News限制了「今日俄羅斯」國際通訊社所有資源的內容展示，Google服務平台還封禁了與RT電視台、俄羅斯衛星通訊社及其他俄羅斯媒體相關的應用程序和頻道。

Google公布最新措施之前，由於美國政府與歐盟對俄羅斯新實施的金融制裁，俄羅斯多家銀行的客戶不能再使用Google Pay和Apple Pay的銀行卡和其他電子錢包。