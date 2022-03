秦剛與Tesla馬斯克對話：中美應互利合作

中國駐美大使秦剛3月3日到訪美國電動汽車製造商特斯拉(Tesla)位於美國加州弗里蒙特(Fremont)的工廠,並與Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)對話。秦剛稱中美應就碳中和共同努力與合作,為人類作出貢獻。



秦剛指中國正力爭在2060年前實現碳中和,在此過程中,中美應共同努力,互利合作,為人類可持續發展作出貢獻, Tesla就是成功的故事。

秦剛就Tesla在中國取得良好業績表示祝賀。他強調各國應同舟共濟,應對人類面臨的共同挑戰,這正是中國國家主席習近平提出推動建設人類命運共同體的題中之義。

馬斯克:圖為2022年3月3日,中國駐美大使秦剛(左)在Tesla位於美國加州弗里蒙特的工廠,與Tesla行政總裁馬斯克(右)對話。(Facebook@Embassy of The People's Republic of China in the United States)