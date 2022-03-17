美國眾議院擬17日投票　表決是否取消俄羅斯「最惠國待遇」

美國總統拜登3月11日在白宮發表講話，表示將取消對俄羅斯的永久性正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」，這一舉措將需要美國國會通過。據美國眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）在Twitter上透露，美眾議院將於當地時間3月17日就此事舉行投票。



據環球網報道，霍耶16日在推文中寫道：「我明天將向眾議院全院提出法案，通過暫停美國與俄羅斯和白羅斯的正常貿易關係，讓普京對其向烏克蘭發動的『無理戰爭』負責。我敦促兩黨的同事參與投票，以追究他們的責任。」

I will bring legislation to the Floor tomorrow that will build on our work to hold Putin accountable for his unjustified war against Ukraine by suspending normal trade relations with Russia & Belarus. I urge my colleagues on both sides to join in voting to hold them accountable. — Steny Hoyer (@LeaderHoyer) March 17, 2022

美國貿易代表辦公室的數據顯示，2019年，俄羅斯是美國第26大貿易夥伴，貿易額約為280億美元，美國從俄羅斯進口的主要產品包括礦物燃料、貴金屬、礦石、鋼鐵、化肥和無機化學品，取消「最惠國待遇」後，這些產品都將面臨更高稅率。