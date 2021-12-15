NFT作品又拍出天價　《The Merge》逾9000萬美元成交

隨着「元宇宙」概念的大爆，元宇宙中的基礎設施技術——NFT（Non-fungible token），即「非同質化代幣」亦火爆出圈。



據《中國基金報》12月15日報道，簡單來說，NFT指的是一類具有唯一性的數位資產，這些資產的所有權是在區塊鏈上流轉的，且具有「不可替代、獨一無二、能夠溯源」的特性。

正式因為這一特性，使得NFT和區塊鏈像一座「橋樑」——連接現實世界中的各種資產並投射於元宇宙中，仍保持其經濟價值，且確認數位資產的所有權。這是因為藉由區塊鏈技術，每一個NFT都擁有一串獨一無二的編號，且每一次的轉手資訊，都會自動寫入區塊鏈上，一旦寫入就無法修改。交易過程透明化加上不可修改等特性，一定程度上避免了偽造的出現。

元宇宙與NFT，兩者相互依存，為使用者打造更真實的虛擬體驗。

12月初，NFT作品又拍出了天價——由藝術家Pak創作的《The Merge》，在NFT交易平台Nifty Gateway的拍賣會上以9180萬美元天價成交。

這幅作品是試驗性質的作品，它並非如其他NFT藝術品般使用以太幣交易，而是需要購買被稱為「mass」的代幣，這些代幣組合後可變成動態的NFT藝術品，因此每個收藏品都會有所不同，視乎買家的「mass」代幣合併數量而成，買得愈多、合併數量愈多，作品便會更大。

每位買家在拍賣時段中可以無限次購買貨幣，每個貨幣起始價格為575美元，每6小時增加25美元。這次拍賣一共有超過28000位買家花費共約9180萬美元購入，是首次有數碼藝術品以漸進拍賣方式出售。

因NFT本身防偽的優勢，讓其受到藝術家廣泛喜愛，加上交易過程透明化、純網絡交易的便捷性及低廉的交易成本，也加速了收藏品領域的發展。因此，雖然理論上所有商品都可以鑄造成NFT，但目前NFT產品仍以數位創作內容及實體藝術品數位化為主。

2021年被認為是「NFT元年」，交易量呈爆發式攀升。根據數據分析商DappRadar統計，去年第3季度至今年第3季度，各平台上的NFT每季銷售額就從2800萬美元，暴增至107億美元，漲幅逾380倍，創歷史新高。

路透社數據，NFT五大熱門領域，包括體育、元宇宙、遊戲、公用品、收藏品及藝術品。截至10月底，過去1個月NFT銷售前兩名為收藏品及藝術品，尤其是收藏品的銷售額達到約33萬美元的數字。藝術品銷售額也有7.6萬美元左右，為第3名公用品的兩倍以上。

與加密貨幣同為區塊鏈技術產品，NFT的購買也需要在專屬的平台上進行。交易方式分為兩種，競標拍賣及固定價格銷售。

目前全球已有超過10個NFT交易平台，規模最大的，是拍賣過日本現代藝術家村上隆、美國數碼藝術家Beeple等作品的OpenSea。今年第3季度，NFT市場銷售額107億美元中，就有超過64億美元的交易是在OpenSea進行，佔市場銷售額約6成。