美商務部再制裁120個俄羅斯和白羅斯實體

俄烏局勢未有降溫迹象,美國商務部擴大對俄羅斯和白羅斯的制裁。俄羅斯塔斯社報道,美國商務部在4月1日宣布再把120個俄羅斯和白俄羅斯實體加入制裁實體名單,涉及國防、航空航天和海軍部門。



一份最新上傳到美國《聯邦公報》的文件稱,這些組織被認定為「違反美國的國家安全利益或外交政策」。這些被添加到製裁名單中的實體「透過獲取和試圖獲取受EAR [出口管理條例]約束的物品,以支持俄羅斯的軍事現代化。」

此舉意味著這些組織將不再有機會在沒有許可證的情況下獲得美國的先進技術。被加入名單的96個俄羅斯組織包括造船廠Sevmash、俄羅斯國防部第46 TSNII中央科學研究所、高能物理研究所(Institute of High Energy Physics)、阿利哈諾夫理論與實驗物理研究所( Alikhanov Institute of Theoretical and Experimental Physics)、佩拉造船廠、茹科夫斯基中央空氣流體動力學研究所(Zhukovsky Central Aerohydrodynamics Institute)和俄羅斯戰術導彈公司(Tactical Missile Corporation)旗下35家企業。

美國商務部長雷蒙多(Gina M. Raimondo)說: 「普京攻擊烏克蘭的決定已將他的國家和經濟與全球商業相隔開來,而今天的行動通過將航空、海事和國防領域的 120 個俄羅斯和白羅斯組織加入實體名單,進一步加深了這種孤立。」