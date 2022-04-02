西方國家對俄羅斯制裁已逾8000項 矯枉過正到亂象叢生
中國新聞網4月2日報道，一個多月來，西方世界對俄羅斯的制裁，讓人大開眼界。從寵物貓狗到植物，從去世100多年的柴可夫斯基（Peter Ilyich Tchaikovsky）到富豪們的遊艇豪宅，現如今已發展到了字母表。
截至4月1日，2014年來俄所遭受的制裁，已高達8,000多項，其中大部分，是過去一個多月來新增的。
然而西方國家並無罷手之意，新一波制裁，正陸續上演。這一次，它們要把字母給「開除」出字母表……
字母「Z」的奇幻之旅
此前，進入烏克蘭執行特別軍事行動的俄軍裝備，塗上了「Z」字符號。這代表「為了勝利」，俄語發音中的首字母為「Z」。俄軍還塗刷了代表「真理的力量」和「任務必將完成」的字母「V」。
俄居民為表支持，在汽車上貼上「Z」標誌，把社交媒體用户頭像換成含相關元素的圖，女孩們用這個字母做美甲裝飾，電視台主持人也身穿「Z」字T恤做直播。
「Z」字大流行，讓西方國家坐不住了，支持「Z」就是支持俄羅斯，必須制裁！
於是乎，德國柏林、巴伐利亞州、下薩克森州等多地宣佈，禁用帶拉丁字母「Z」的標誌。任何人在抗議中或建築物、車輛外部展示「Z」符號，或面臨罰款，最高坐牢3年！
據俄羅斯衛星通訊社報道，歐洲國家紛紛行動起來，立陶宛提出法案，公開展示字母「Z」將被罰300至500歐元；捷克規定，出於宣傳目的展示「Z」的行為，是刑事犯罪；愛沙尼亞、拉脱維亞等正制定法案，禁止公開展示親俄符號，包括「Z」標誌。
默默存在了150年的瑞士蘇黎世保險公司，突然宣佈在網上移除該公司「Z」標誌，以免「被誤解為支持俄羅斯」。
就連一直以「Z」為一款可摺疊手機標識的三星公司，都開始在品牌中放棄使用字母「Z」。還有一家奢侈品公司，因為展示的首飾外形像「Z」字，遭到西方客户的憤怒批評……
除了「Z」，遭殃的據稱還有「R」、「P」、「O」。如果真要將這些字母全都「開除」，有網友就表示不解，那烏克蘭總統澤連斯基的英文名「Volodymyr Oleksandrovych Zelensky」，要怎麼寫呢？
只是長得像，都不行
「傻傻分不清楚」，那就一律拿下！
3月28日，隨着斯洛文尼亞駐烏克蘭大使館恢復正常工作，令人意外的一幕出現了。
斯駐烏代辦Boshtjan Lesyak對媒體表示，原本該使館在基輔升起了斯洛文尼亞國旗和歐盟旗，以表明正常復工，但沒過多久，烏克蘭國民警衛隊就找上門了。
而烏方提出的「整改」要求，是讓斯方撤掉自己國家的國旗。其理由是，斯國旗與俄羅斯的白、藍、紅三色國旗外觀相似，不易分辨。
嗯，遠看的確相似，但問題來了，一、這旗掛在斯洛文尼亞使館門口，和俄羅斯有關係嗎？二、斯國國旗上有自己的國徽，與俄國旗並非完全一致。
然而，只是為了「不引發誤會」，一個主權國家的駐外使館竟被提出降旗這種荒唐要求，而這個國家還默許了！
是不是已經有點魔幻現實主義的味道了？但這還不算完。
禁止俄人員登喜馬拉雅山？
據英國廣播公司（BBC）3月29日報道，烏克蘭駐印度使館近日發出外交照會，呼籲尼泊爾禁止俄運動員攀登喜馬拉雅山。
報道稱，2022年以來，18支探險隊獲得了尼泊爾旅遊部門頒發的春季攀登海拔6000米以上山峰許可證。135名登山者中，有1人來自俄羅斯；另有8名俄登山者，獲准攀登較低海拔的山峰。對此，烏方認為，應禁止9名俄羅斯人攀爬喜馬拉雅山。
尼泊爾官員則回應，喜馬拉雅山脈是「全球資產」，他們將繼續向合法合規的運動員，發放許可證，這一政策不會改變。
種種亂象顯示出，西方的「恐俄」、「反俄」風氣已達到了一個何等誇張的地步。反對關於俄羅斯的一切就是政治正確，任何可能引發懷疑的行為，都將遭受不成比例、不合理的懲罰。
這種明顯濫用制裁的現象，不僅未得到控制，近來反而被大肆鼓吹，愈演愈烈，也讓俄羅斯成了全球被制裁最多的國家。
筆者近期查看數據統計網站發現，2014年至2022年3月18日，西方對俄製裁已超7,000項。然而，過了不到兩周，俄方遭受的制裁升至8,000多項了。
制裁「迴旋鏢」反傷歐美
事實上，對俄全方位的遏制，尤其是能源等產業的制裁，已讓歐美嚐到被「反噬」的滋味。
近幾個月來，歐美汽油價格飛漲，刷新歷史紀錄。美國《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報道，反俄製裁，導致美國人生活成本加速上升，燃料、食品、生活必需品等更貴了。美國一些地區的司機不得不另闢蹊徑，前往墨西哥蒂華納，為車輛加上廉價汽油。
美國《國會山報》（The Hill）援引民調指出，逾四成美民眾認為，美國政府的經濟政策，是導致油價上漲的罪魁禍首。35%的美國人表示，他們不得不減少購買雜貨，才能負擔得起加油。
類似情況也出現在西歐國家。
近日，西班牙馬德里爆發大規模示威，抗議燃料和食品價格上漲；德國、希臘也出現類似抗議活動。
在法國，漁民、公路司機架起臨時路障，抗議油價飆升。一些農民也把拖拉機開到街頭，封鎖交通以示威。
當地時間3月28日，法國總統馬克龍視察時，據稱就遭到一名男子質問。
據俄媒報道，該男子當面向馬克龍抱怨，加一箱油要140歐元，眼睜睜看着燃料價格兩天內就漲了30歐分。按以前收入，自己能過上有積蓄、能度假的體面生活，如今卻儼如一個「低收入員工」。不知道馬克龍是如何回應這些問題的。
俄羅斯人表示，生活將繼續
相比西方民眾的憤怒，俄羅斯民眾究竟如何看待制裁，一些民調也許能說明問題。
全俄上門調查「FOMnibus」邀請1,500名受訪者參與的調查顯示，44%的受訪俄羅斯人認為，制裁「將對俄產生積極影響」。
調查結果顯示，在預計制裁將產生積極後果的人群中，39%的受訪者認為進口替代將增加，6%的人認為經濟將整體發展，4%的人認為工作崗位數量會增加。
此外，38%的受訪者認為，俄與西方的經濟、文化和體育聯繫，將在未來三年內恢復。
而俄民意調查機構「社會輿論」基金會發起的調查顯示，49%的俄羅斯人相信，該國生活會在三到五年後變得更好。