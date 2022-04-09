歐盟稱可加快烏克蘭入盟程序至「數星期」　未必能兌現｜新聞背後

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月8日稱，歐盟將加快處理烏克蘭的申請入盟程序。惟根據歐盟的規則，入盟須先經過一系列的步驟，申請國亦須達到一定的要求，因此馮德萊恩未必能兌現承諾，讓烏克蘭迅速入盟。



馮德萊恩4月8日在烏克蘭首都基輔（Kyiv）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。她稱歐盟將確保烏方的入盟程序不會需時數年，而是可在數週內完成。

歐盟目前沒「快速程序」

然而，馮德萊恩不一定能遵守諾言。比利時《布魯塞爾時報》（The Brussels Times）3月1日稱，馮德萊恩沒能力讓歐盟迅速處理烏克蘭的申請。根據歐盟的現有規則，歐盟未設立快速程序讓任何國家能快速加入。

澤連斯基2月28日已簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件。他當日呼籲歐盟啟動特殊程序，立即同意讓烏克蘭加入歐盟。

歐盟官員：有難度

歐盟官員當時已表明，立即讓烏克蘭加入歐盟是有難度的。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）指，申請國或需時很多年，才能取得歐盟成員國資格。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）亦說，加入歐盟不是可在數個月內完成的事。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）稱，在目前的階段，歐洲理事會內部對烏克蘭申請入盟一事有不同意見。

歐盟：圖為2022年4月6日，歐洲理事會主席米歇爾在法國斯特拉斯堡參加歐洲理事會的辯論。 （AP）

入盟程序複雜

申請加入歐盟的程序很複雜，因此需要很多時間才可完成。按照歐盟的規定，如一個國家希望加入歐盟，歐洲議會和歐盟成員國的國會須收到通知。申請國也須向歐洲理事會提交申請。歐洲理事會須就此諮詢歐盟委員會的意見，亦須取得歐洲議會的同意。歐洲理事會其後須得到成員的一致通過，才可正式啟動申請國的入盟談判。

申請國還須在多個方面達到歐盟的要求，才有機會獲正式批准入盟。它們通常須先經過一些改革，包括改變經濟和金融政策，以證明它們在歐盟中有足夠的競爭力，而且最終可採用歐元。一些國家亦須進行法治、反貪污以及公共行政領域方面的改革，才能符合加入歐盟的條件。

入盟的意義

烏克蘭的入歐之路並不平坦，但如烏方獲批准迅速地成為歐盟一員，或將帶來重要的意義。歐盟的回應將可對烏克蘭發出重要的訊息，提升烏克蘭的士氣。在烏克蘭得到歐盟這個「靠山」後，俄羅斯或會更認真地看待烏方的停火要求。