英女王逝世｜威廉王子成為王儲　繼承康和公爵頭銜變得更富有

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)逝世,王室出現重大變動。她的兒子查理斯繼任成為英國君主,而孫子威廉王子(Prince William)會自動成為王儲並獲得查理斯部分擁有的頭銜。



當查理斯繼承王位,王室其他成員的身份也會發生各種變化,威廉王子全稱將成為康和與劍橋公爵(Duke of Cornwall and Cambridge),而他的妻子凱特,全稱將成為康和與劍橋公爵夫人(Duchess of Cornwall and Cambridge)。兩人均繼承了Cornwall一字。

根據英國《快報》(Express)指出,由於蘇格蘭的康和公爵(Duke of Cornwall)頭銜通常由英國君主長子擔任,所以查理斯成為國王,康和公爵自然會傳給威廉。

圖為英國威廉王子夫婦的Twitter發布的相片。(Twitter@KensingtonRoyal)

不過,查理斯的威爾斯(Wales)頭銜則不會自動傳給威廉。根據王室專家MacMarthanne的說法,威爾斯親王頭銜並非由王位繼承人自動繼承,而是屬於君主饋贈的禮物。但若威廉成為威爾斯親王,凱特會自動成為威爾斯王妃。

伊利沙伯二世1952年登基為王,但1958年才封查理斯為威爾斯親王。

查理斯成為國王後,康和公爵傳給威廉,所以康和公國的盈利也變為繼承者威廉夫婦所擁有,這會讓他們變得更富有。查理斯2017年從康沃爾公國賺到約2,000萬英鎊。