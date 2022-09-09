英女王逝世｜威廉王子成為王儲　繼承康和公爵頭銜變得更富有

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，王室出現重大變動。她的兒子查理斯繼任成為英國君主，而孫子威廉王子（Prince William）會自動成為王儲並獲得查理斯部分擁有的頭銜。



當查理斯繼承王位，王室其他成員的身份也會發生各種變化，威廉王子全稱將成為康和與劍橋公爵（Duke of Cornwall and Cambridge），而他的妻子凱特，全稱將成為康和與劍橋公爵夫人（Duchess of Cornwall and Cambridge）。兩人均繼承了Cornwall一字。

根據英國《快報》（Express）指出，由於蘇格蘭的康和公爵（Duke of Cornwall）頭銜通常由英國君主長子擔任，所以查理斯成為國王，康和公爵自然會傳給威廉。

圖為英國威廉王子夫婦的Twitter發布的相片。（Twitter@KensingtonRoyal）

不過，查理斯的威爾斯（Wales）頭銜則不會自動傳給威廉。根據王室專家MacMarthanne的說法，威爾斯親王頭銜並非由王位繼承人自動繼承，而是屬於君主饋贈的禮物。但若威廉成為威爾斯親王，凱特會自動成為威爾斯王妃。

伊利沙伯二世1952年登基為王，但1958年才封查理斯為威爾斯親王。

查理斯成為國王後，康和公爵傳給威廉，所以康和公國的盈利也變為繼承者威廉夫婦所擁有，這會讓他們變得更富有。查理斯2017年從康沃爾公國賺到約2,000萬英鎊。