Twitter董事會通過「毒丸防禦」計劃　阻止Elon Musk收購

社交平台Twitter董事會4月15日一致通過俗稱「毒丸防禦」（Poison Pill）的股東權利計劃，阻止Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）收購該公司。



美國CNBC頻道報道，根據有關計劃，任何人或組織在未經Twitter董事會批准下，收購該公司最少15%股權，其他股東可以折扣價買入更多股份，以稀釋發動敵意併購方的所有權利益。

有關計劃將維持至2023年4月14日，Twitter在聲明指出，該計劃不會禁止董事會接受任何被視為符合公司及股東利益的收購計劃。

目前馬斯克擁有Twitter超過9%股份，該公司行政總裁原本計劃邀請對方加入董事會，但馬斯克之後改變決定，表示不會成為董事會成員。

根據美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，馬斯克於14日提議以每股54.20美元收購Twitter股票，對Twitter估值達430億美元，並表示這是他最高也是最終的出價。他當日提到希望將來公眾可以更易接觸Twitter的演算法，並限制內容審核情況。

不過有至少一位Twitter重量級投資人認為他的出價太低，當中包括沙特阿拉伯王儲瓦利德（Al Waleed bin Talal）指馬斯克的出價「並沒有接近公司的內在價值」。