拜登夫婦公布2021年稅單：年收入逾61萬美元

新浪財經4月16日報道，美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）周五（4月15日）公布的2021年納稅申報表顯示，他們入主白宮第一年的收入為610702美元。



拜登夫婦去年繳納了150439美元的聯邦所得稅，稅率為25%。他們還從第一夫人在北維珍尼亞社區學院任教的薪水中支付了30765美元的特拉華州所得稅，以及2721美元的維珍尼亞州所得稅。

2020年，拜登夫婦的年收入為60萬美元出頭。作為總統，拜登的年薪為40萬美元，外加5萬美元的開支津貼。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和她的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）也公布了他們的納稅申報表，顯示他們在2021年賺了170萬美元，與2020年的收入相近。他們繳納了523371美元的聯邦所得稅，稅率為31.6%。

自尼克遜以來的每一位總統都公布了他們的納稅申報表，除了拜登的前任特朗普（Donald Trump）。特朗普聲稱他無法公開其納稅申報表，因為正在接受審計。

拜登一家去年還向10個不同的慈善機構捐贈了17394美元，其中最大的一筆是向博・拜登基金會（Beau Biden Foundation）捐贈了5000美元。賀錦麗和任德龍在2021年向慈善機構捐贈了22100美元。