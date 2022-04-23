拳王泰臣機上對乘客飽以老拳　傷者身份曝光　被揭前科累累

美國前拳王泰臣（Mike Tyson）4月20日晚搭乘從加州三藩市飛往佛羅里達州邁阿密的捷藍航空班機，疑似因不堪乘客騷擾，揮拳狠揍對方。這名被打的乘客的身份曝光，原來他前科累累，可說是「法庭常客」。



《今日美國報》22日稱，被泰森狠揍的乘客名叫湯森（Melvin Townsend III），現年36歲的他來自佛州蓬塔戈爾達（Punta Gorda）。法庭紀錄顯示，湯森2019年因盜竊被判入獄25個月，並被標記為慣犯。

湯森的前科包括盜用身份、販賣贓物、使用或擁有吸毒用具、持有受管制藥物等。他在2018年曾闖入一個物業並偷走一部拖車。據報他曾入獄兩次。

自稱是湯森姊妹的一名女子稱，他連家人的電話都不接，她亦拒就兄弟的前科回應。

警方在21日發聲明稱，警員接報到場後，泰臣和湯森都被視為涉案。其中一人（湯森）在場接受治療，他拒絕就事件提供更多詳情，以及拒絕就警方調查進一步合作。

在機上被泰臣暴揍的美國男子湯森。（法庭檔案照片）

美聯社4月21日報道，從乘客拍攝的片段中，可見坐在泰臣背後的湯森，不斷手舞足蹈的談話，似乎一直要求與泰臣有所互動，而泰臣未有特別理會他。

不久後事件演變成肢體衝突，泰臣揮拳攻擊湯森，並跨過坐位把對方壓在椅子上，其他乘客上前阻止。

美聯社引述泰臣發言人指出，湯森一直騷擾泰臣，甚至向其拋擲水樽，泰臣忍無可忍才反擊。

三藩巿警方其後在機上帶走了兩人，受傷的湯森臉上有流血和傷痕，但沒有生命危險。事件仍在調查中，兩人目前已獲釋。