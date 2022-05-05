印度巴基斯坦受熱浪侵襲高見48度　加劇電力短缺危機

印度和巴基斯坦自4月起受熱浪侵襲，導致電力短缺的危機加劇。巴基斯坦氣象部門表示，信德省（Sindh）部份郊區4月27日的氣溫高達攝氏48度。



聯合國4月29日引述巴基斯坦氣象部門稱，國內大部分地區的日間氣溫比正常水平高攝氏5度至8度。

印度氣象局表示，在4月28日，國內廣泛地區的最高氣溫達攝氏43度至46度。

聯合國4月29日稱，極端高溫對人類健康、生態系統、農業、水源供應、能源供應、以及關鍵的經濟領域造成多種影響。

印度電力供不應求

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情逐漸緩和，國內的經濟和生產活動恢復，導致民眾對能源和電力的需求急增，加上在極端高溫下，更多民眾需要開冷氣，令國內能源和電力供不應求。

彭博社5月5日稱，印度逾70%的電力供應源自燃煤發電，但煤炭產量未能跟上民眾的需求。美國能源經濟和金融分析研究所（IEEFA）的資料顯示，自4月初以來，印度燃煤發電廠的煤炭庫存下降14%以上，大約100間發電廠的電力供應情況處於危急的水平。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭影響燃料供應，全球燃料價格急升，令印度更難依靠進口燃料應付電力需求。

印度電力供不應求，目前超過一半的邦正受停電和限制措施影響。一些工廠的生產工作被迫暫停。有示威者不滿政府處理能源危機的方法，因此上街抗議。