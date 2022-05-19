烏克蘭．持續更新｜歐盟計劃在2027年終止對俄羅斯能源依賴

俄烏戰事在5月19日踏入第85天。聯合國數據顯示，截至5月16日午夜，戰爭中已有3,752名平民喪生、傷者人數4,062人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・芬蘭及瑞典正式提交加入北約申請書。土耳其呼籲北約盟國尊重安卡拉政府在此議題上的「關注」。

・俄羅斯驅逐西班牙、法國和意大利的多名駐俄外交官。

・歐盟委員會傳起草方案，確認歐盟國家的企業如何在不違反對俄制裁下，就購買俄羅斯天然氣費用付款。

5月19日最新消息

0713 澤連斯基稱烏俄兩國談判後，同意在亞速鋼鐵廠停火兩天，其中首批撤離人士會於19日早上抵達扎波羅熱。

0538 歐盟宣布耗資2100億歐元，目標在2027年之前完全中斷對俄羅斯能源的依賴。內容包括加快從美國及加拿大進口液化天然氣、增加來自挪威的供應等，另外亦鼓勵歐盟成員國節省能源。

0526 德國向捷克捐贈15架坦克，以換取布拉格方面向烏克蘭提供價值最少1.3億美元的前蘇聯時代重型軍備。捷克政府沒提及該批武器內容，當地傳媒估計可能是蘇製T-72坦克及其他重型技術。

0444 布林肯指美國等西方國家制裁俄羅斯，導致全球糧食危機升溫的言論不實，稱他們在擬定制裁時，已經將農產品及肥料排除在外，確保這些產品不受影響，反指俄羅斯是唯一需要為此負責的國家。

0426 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯合國上宣布，華府會向烏克蘭提供額外2.15億美元緊急糧食援助，並呼籲各國迅速採取措施，應對俄烏戰爭引起的全球糧食危機。

0411 拜登表示，對芬蘭及瑞典加入北約的申請感到樂觀。

0347 烏克蘭國營電網否認會透過扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠向俄羅斯供電，強調該間遭俄羅斯佔領的核電廠仍處於烏克蘭電網之內，而且仍由烏克蘭專家控制。

0305 烏克蘭總統澤連斯基簽署政令，從25日開始再次延長戒嚴及動員令90天。

0253 美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，參議院可能於19日通過400億美元援助烏克蘭的法案。

0241 美國有線新聞網絡（CNN）引述一名北約官員指，預計俄烏雙方在未來數週不會在戰場上取得主要進展。目前北約對烏克蘭重奪克里米亞及頓巴斯地區持樂觀態度，但不認為是短時間內可以做到的事。

0149 Google表示其俄羅斯子公司因為其當地銀行帳戶遭俄羅斯政府凍結，導致無法向員工及供應商支付費用，於是入稟申請破產。

0142 克羅地亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanović）在是否支持芬蘭及瑞典加入北約等問題上，與總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）出現分歧，美聯社報道指，米蘭諾維奇有意仿傚土耳其，阻止該兩國成為北約成員國。

0133 俄羅斯外交部宣布關閉加拿大廣播公司（CBC）駐莫斯科分部，撤銷該台駐俄羅斯的記者認證及簽證，指這是對加拿大封殺《今日俄羅斯》（RT）的報復措施。

0124 美國相隔三個月之後，重開駐烏克蘭基輔的大使館。

0015 俄羅斯財政部的初步數據顯示，該國在今年首四個月的國防開支為1.7萬億盧布，佔2022年預算接近一半，其中在4月，俄羅斯在軍事方面花了6280億盧布，比去年同期急增128%。

0006 美國總統拜登（Joe Biden）表示，如果芬蘭及瑞典申請加入北約期間遭遇「侵略情況」，華府就會與該兩國合作應對。

0000 芬蘭國防部宣布，該國將聯同瑞典採購反坦克武器及突擊步槍、霰彈槍等手提槍械。

烏克蘭：圖為2022年5月16日，烏克蘭哈爾科夫一名居民的房屋被砲擊破壞，他拿鏟子清理瓦礫。（AP）

回顧5月18日時局：