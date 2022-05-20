澳洲大選｜誰是莫里森的勁敵？　工黨領袖阿爾巴內塞

澳洲工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）距離成為新總理僅一步之遙，澳洲將在5月21日舉行國會大選。據最新的民調，工黨的支持度稍為領先自由黨，若工黨勝出大選，政黨輪替阿爾巴內塞將成為新總理。



阿爾巴內塞的在悉尼的一個公屋長大，他的生父在他出身時已離開，而他的繼父亦只和他母親婚姻不足10個星期便離婚，阿爾巴內塞由單親的母親一人獨力撫養長大。而他母親因要患上類風濕性關節炎難以工作，一家只能靠領取殘疾補助金渡日，阿爾巴內塞的童年生活艱苦。

但儘管如此，阿爾巴內塞的勤力與才幹成功升學，他在悉尼大學修讀時兼職賺取學費，並取得經濟學位。他在大學期間進入學生會並開始接觸政治，成為左派的忠實支持者。阿爾巴內塞後跟隨當時的地方政府和行政服務部長尤倫（Tom Uren）當研究員，尤倫後來成為他的導師，阿爾巴內塞加入工黨。

阿爾巴內塞某年的生日，阿爾巴內塞的母親獨力撫養他成人。這張照片是阿爾巴內塞在她母親離開後，從相簿中找回照片上載。（阿爾巴內塞Instagram圖片）

阿爾巴內塞在1996年首次當上國會議員，開始致力推動惠及勞工及多元化社區的政策。包括自1998年開始推動土著社區在欣德馬什島橋樑爭議中的權利，為安樂死立法，及同性伴侶退休金保障。同性伴侶退休金保障是他的著名政績之一，時歷9年後法案最終在2007年通過。

在2007年，阿爾巴內塞被任命為澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）政府的副總理；在 2013年，陸克文再次擔任總理，阿爾巴內塞再被任命為副總理，但陸克文政權短暫不足3個月就下台。

同年工黨領袖選舉，阿爾巴內塞不敵索頓（Bill Shorten）錯失黨魁一職。但在索頓領導的工黨在2019年聯邦大選敗選辭任後，阿爾巴內塞在無人競爭下，成為工黨領袖。2022年4月自由黨總理莫里森（Scott Morrison）決定解散國會，舉行大選，莫里森迎來阿爾巴內塞的挑戰。

圖為5月22日，阿爾巴內塞在澳洲南部城市阿得雷德進行拉票活動，與一眾學生拍照。（AP）

與生父再會

阿爾巴內塞的其中一個逸話，是他與生父再會。他的母親在年輕時曾欺騙他，指生父已在車禍中喪生，直到14歲的某天母親才告訴他生父仍在世，而且已娶了另一名女子，留在意大利生活。

阿爾巴內塞起初不以為意，直到2002年他的母親去世，阿爾巴內塞出於尋根之心，決定要找回自己生父的下落。他在在找出一張僅存他生父的照片，並拜託了同事打聽下落後，在阿爾巴內塞46歲那年，終於找到了生父的消息。

阿爾巴內塞在一次的網絡直播上分享着這個經歷，他在大使館的協助下，來到了意大利，與他的生父與他的一家見面：「他走過來，向我伸出雙臂，這是一個令人心酸的時刻。我們流下了眼淚，聊了一會兒，幾個小時。」：「他們最初很擔心。但他們十分大方。他們意識到，這就是現實，人生就是如此複雜，因為意大利人很明白這點！」