STEPN︱走路賺幣APP清查中國帳號　7月中停GPS服務　GMT幣價重挫

近來在加密貨幣界內廣受歡迎的「走路賺幣」應用程式STEPN，5月27日突然發布「清查中國大陸帳戶的公告」，稱為響應相關監管政策，7月中起將停止對中國大陸地區用戶提供GPS及IP位置服務，意味將不再服務中國大陸用戶，STEPN的相關加密貨幣GMT、GST在消息傳出後大跌。



STEPN為「走路賺幣」（Move to Earn）APP，用戶需先用加密貨幣購入「虛擬鞋」NFT，然後在現實生活步行或跑步時，可以賺取加密貨幣，作為遊戲回報。科技新聞網站TechCrunch在5月23日曾報道，STEPN在全球每月有200至300萬名活躍用戶，月收入高達1億美元。

STEPN官方5月27日發布公告，指為積極主動響應相關監管政策，STEPN將清查軟體用戶，若發現中國大陸地區用戶，將自7月15日24:00停止提供GPS及IP位置服務，意味是停止對中國用戶的服務。公告又鼓勵受影響的用戶「自行決策處理應用內的資產」。

1/ 關於清查中國大陸帳戶的公告



尊敬的STEPN用戶：

為積極主動響應相關監管政策，STEPN將對軟體用戶進行清查，若發現中國大陸地區用戶，則STEPN將依據使用條款對其賬戶於2022年7月15日（UTC+8）24:00 停止提供GPS及IP位置服務。 — STEPN | Public Beta Phase IV (@Stepnofficial) May 26, 2022

消息傳出後，除了STEPN「虛擬鞋」NFT的價格下跌，與STEPN相關的加密貨幣GST、GMT也重挫，據CoinMarketCap網站數據，GMT在過去一天下跌27%，GST則下跌26%。