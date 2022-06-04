美國洛杉磯醫院3醫護被人用刀刺傷　疑犯被捕

美國加州洛杉磯一間醫院6月3日發生一宗持刀傷人案，1名醫生及2名護士受傷，疑犯一度與警對峙，數小時後落網。



發生斬人案的是恩西諾醫院醫療中心（Encino Hospital Medical Center）。警方稱，男子開車來到醫院的急症室外，將車停在路中央後走進去，稱因焦慮求醫醫，之後用刀刺傷醫生及護士。

受傷的醫生和護士已被送往另一醫療中心接受治療，3人情況穩定。

洛杉磯警察局稱約在當地時間下午5時30分接報。警員到場後發現疑犯把自己鎖在醫院一個房間內。美國特種武器和戰術部隊（SWAT）嘗試與他談判但失敗，不過數小時後，疑犯最終被捕。暫時尚未清楚他的犯案動機。

疑犯因自己弄傷手臂被送往另一醫院就醫。

《今日美國報》（USA Today）3日引述警方稱他有前科，包括2021年毆打一名警察以及拒捕而被捕兩次。

美國數天前亦發生涉及醫院的襲擊案，俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）市一間醫院6月1日發生槍擊案，院內4人喪生，槍手亦證實身亡。當地警方2日公布死者身份及案情，指槍手劉易斯（Michael Lewis）5月接受背部手術後，投訴疼痛仍存在，因而槍殺醫生，以及那些擋路的人。