逾230個民間團體發聲明要求聯合國人權專員巴切萊特辭職

逾230個民間團體6月8日發表聯合聲明,呼籲聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)立即辭職。巴切萊特5月底曾訪華,如今團體在聲明批評巴切萊特的行程是失敗,指控她粉飾中國政府的人權暴行。



巴切萊特5月23日起到中國展開為期6天的訪問,期間到訪廣州、新疆喀什及烏魯木齊。

團體發表的聯合聲明指控,巴切萊特此次的失敗行程不僅加劇中國政府統治下民眾的人權危機,也嚴重損害聯合國人權事務高級專員辦事處在全球宣揚和保護人權方面的誠信。

有份發表聯合聲明的團體包括Act with HK、維吾爾運動(Campaign for Uyghurs)、Bay Area Friends of Tibet等。

聲明又批評巴切萊特在任約4年期間,對西藏人權危機完全保持沉默,嚴重淡化在香港發生的鎮壓事件。

中方曾回應:行程經雙方充分協商

巴切萊特的訪華行程一直引來國際注意,包括引來美國方面批評,指不期望中國會授予巴切萊特所需的訪問權限來對新疆的人權環境進行完整、不受操縱的評估。

中國外交部反擊指美國編造新的謊言,聲稱中方限制和操縱此訪問,中方回應稱,巴切萊特高專在訪華期間的活動安排均是根據其意願、經雙方充分協商進行。