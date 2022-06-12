瑞典城市馬爾默環保奇招　垃圾桶會說話「色誘」民眾丟垃圾

瑞典南部城市馬爾默（Malmo）為鼓勵民眾減少亂扔垃圾的行為，設置丟入垃圾後會有一把性感女性聲音說話的垃圾桶，實行語帶雙關「色誘」民眾關注環保。



這些垃圾桶位於Davidshallsbron橋附近，每當有人打開垃圾桶扔垃圾時，就會觸動播放器，一把粗啞低沉的性感女聲說出「快回來再做一次」、「嗯，是的……那真是太好了」、「嗯，謝謝你」等，以鼓勵民眾繼續往垃圾桶裏丟更多垃圾，並保持街道清潔。

This might be a continuation of #Swedengate 🇸🇪. The city of Malmö, in the south of Sweden, has added a sexy groaning voice to the city's trash cans. This is to encourage people not to litter. The trash cans are voiced by artist Joy M'Batha. #Sweden 💙💛 @malmostad ❤️💛 pic.twitter.com/RBQKEexSy8 — Affectus Comprime (@AComprime) June 10, 2022

該市道路部門負責人佩爾森（Marie Persson）向《南瑞典日報》（Sydsvenskan）表示，這種「熾熱」的垃圾桶說話，旨在引發民間有關保持公共空間原生態對話的重要性，「（這是）一種新的、幽默的方式來傳達我們的訊息。」

她指出，該市2017年購買了18個會說話的「高科技垃圾桶」，到目前為止，只有兩個垃圾桶會發出上述誘人的聲音。