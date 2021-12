《GUCCI名門望族》上映　Gucci家族批評：電影將他們描繪成惡棍

荷里活著名導演列尼史葛(Ridley Scott)的新電影《GUCCI名門望族》(House of Gucci)11月上映後,意大利時裝品牌Gucci創辦人的後人11月29日發表聲明批評這部電影,指電影將Gucci家族成員描繪成惡棍、無知及對世界漠不關心的人。



《GUCCI名門望族》的故事是根據小說《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》改編而成,當中講述Gucci繼承人Maurizio Gucci(Adam Driver飾演)於1995年遭前妻Patrizia Reggiani(Lady Gaga飾演)買兇槍殺的故事。

GUCCI名門望族:圖為美聯社發布日期為11月23日的電影照片,顯示美國演員Adam Driver在電影《GUCCI名門望族》中飾演Gucci繼承人Maurizio Gucci。(AP)

Gucci家族11月29日發聲明指,電影將家族成員與電影主角和電影中的事件連繫起來,但家族成員從沒使用這些腔調和態度,聲明稱,電影和劇內成員的言論,把Patrizia Reggiani描繪成一個嘗試在男性和大男人主義企業文化中生存的受害者。家族指這與事實相去甚遠,他們形容Gucci是一間具包容性的公司。

Lady Gaga:圖為11月16日,樂壇天后Lady Gaga在美國紐約市出席電影《GUCCI名門望族》的首映,她在電影中飾演Patrizia Reggiani。(Getty)

Gucci家族表示,對於家族成員被電影描繪成這種形象,從作為人類的角度看,是件極度痛苦的事,這也是對Gucci遺緒的侮辱。他們保留相關權利,以採取一切措施來保護家族成員和親人的名譽與形象。

