Amazon與卡地亞入稟美國法院　控告中國網紅和商店賣假貨

美國亞馬遜公司（Amazon）與法國珠寶和鐘錶製造商卡地亞（Cartier）6月15日入稟美國法院，控告一名中國網紅以及一些中國企業和商店，於亞馬遜網站出售假冒為卡地亞產品的物品。



卡地亞和亞馬遜指控一名疑來自中國邯鄲的女網紅與中國企業合作，在亞馬遜上出售假貨。她被指用包括Instagram在內的社交平台，向網民推銷卡地亞的LOVE手鐲，然後提供網站連結，將網民帶往販賣假冒品的店舖在亞馬遜上的頁面。店舖在亞馬遜上的頁面沒提及他們出售的是卡地亞產品，買家收到的商品卻有卡地亞商標。

卡地亞和亞馬遜指控一間名為YFXF的商店，在亞馬遜上出售假冒為卡地亞產品的物品。YFXF被指在亞馬遜店舖的列表中將這些產品偽裝為沒有品牌的商品，買家收到的貨品有卡地亞商標。

亞馬遜已將涉事商店從他們的網站中移除，並與卡地亞一起要求法院下令這些商店向他們賠償損失，並支付訴訟費用。

亞馬遜副總法律顧問史密斯（Kebharu Smith）發聲明指：「不良行為者利用社交媒體推銷假冒商品，破壞信任並且誤導消費者。」他說：「我們不僅要把他們逐出亞馬遜，我們還要永遠阻止他們。」