侏羅紀世界繼續雄霸北美票房

撰文：許懿安
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北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天稱《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World Dominion）週末再次雄霸北美票房，在17至19日票房高達約5,870萬美元。

第2的是彼思動畫（PIXAR）與迪士尼自「反斗奇兵」（Toy Story）衍生的最新電腦動畫片「光年正傳」（Lightyear），票房達5,100萬美元。

排名第3的是相當有後勁的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），票房有4,400萬美元。

排名第4的是迪士尼的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），有420萬美元。

排名第5的是搬上大銀幕的人氣電視卡通《開心漢堡店》（The Bob's Burgers Movie），進帳110萬美元。

第6名至第10名的電影順序為：《壞蛋聯盟》（The Bad Guys），票房98萬美元；《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），96萬美元；《唐頓莊園：全新世代》（Downton Abbey: A New Era），83萬美元；《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2），22.8萬美元；《Brian and Charles》，19.8萬美元。

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