專家警告：神秘「X疾病」將大規模爆發　或由人畜共通傳染病引起

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未完結之際，英媒6月27日引述蘇格蘭愛丁堡大學傳染病流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）警告，有跡象表明一場大規模、新且致命的疾病即將爆發。



根據《太陽報》，伍爾豪斯認為疾病X（Disease X）即將出現（just around the corner）。

世界衛生組織（WHO）網站指，疾病X代表一種已知、嚴重的國際流行病，或由現時未知、會導致人類疾病的病原體引起。而他們在2021年警告，下一場大流行規模或與黑死病類似，估計會導致7,500萬人死亡。

英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）近期發現疫苗衍生株第2型小兒麻痺病毒（ Vaccine-Derived PolioVirus type 2，VDPV2）。除新冠肺炎和小兒麻痺之外，英國今年還爆發了禽流感、拉沙熱（Lassa Fever）、克里米亞剛果出血熱（Crimean-Congo Hemorrhagic Fever，CCHF）和猴痘（Monkeypox）。

英國新冠肺炎疫情：圖為2022年6月1日，英國倫敦希斯路機場的旅客排隊輪候接受安全檢查。（Getty）

伍爾豪斯覺得，這標誌着未來會發生什麼事，「21世紀初會是新興傳染病刮起完美風暴（的時機），一切都指向（未來）或出現愈來愈多疫情」，這種情況會變得更糟。

報道指，科學家相信，下一次大流行很可能是由「人畜共通傳染病」（Zoonotic）引起，但沒有提及相關病毒是否疾病X，以及其出現的時間與方法。