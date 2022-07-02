美國最高法院將審理北卡選區重劃案　或顛覆2024大選結果

美國最高法院在7月1日表示，同意審理北卡羅來納州一宗關於選區地圖劃分的上訴案。如上訴得席，北卡的選舉地圖將對共和黨有利，並提供參照案例讓其他州分跟隨，對2024年總統大選產生巨大影響。



共和黨在2021年，以2020 年人口普查結果為根據，以偏袒對共和黨有利的形式為國會在北卡的14選區中重劃地圖，遭民主黨的反對。州法院與州最高法院先後駁回共和黨人的觀點，判民主黨人勝訴。

圖為6月28日，俄克拉荷馬州初選投票，俄克拉荷馬市一個票站。（AP）

新選區地圖可讓共和黨在 14 個國會選區取得 10 個席位佔據絕對優勢，州最高法院表示，重新劃分的地圖存有政黨傾向，違反公平原則。但共和黨上訴至聯邦最高法院，法院在7月1日表示同意審理。

共和黨的觀點是指美國憲法授權州立法機構，而不是州法院或其它實體制定選舉規則，包括劃分選區的規定，因此州法院無權阻礙共和黨更改選舉地圖。

若聯邦最高法院裁決共和黨勝利，將為未來選舉帶來深遠影響。自由派選舉法專家哈森（Richard Hasen）在他的個人網絡博客上寫道，件案可能從根本上改變州立法機構與州法院之間以保護聯邦選舉中的投票權的關係，更可為推翻選舉提供途徑。

共和黨目前正控制著 30 個州國會的兩院，北卡是一個紫色的州，立法機構由共和黨人控制，最高法院由4名民主黨人和3名共和黨人控制，而州長則是民主黨人。在2020年大選特朗普（Donald Trump）以50%對49%的僅差取得勝利。