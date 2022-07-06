OPEC秘書長巴爾金多離世終年63歲　原定7月底卸任

石油輸出國組織（OPEC）秘書長巴爾金多（Mohammad Sanusi Barkindo）7月5日離世，享年63歲，目前尚未清楚他的死因。



根據OPEC網站消息，尼日利亞籍的巴爾金多去世前不久，他5日在該國首都阿布賈（Abuja）與總統布哈里（Muhammadu Buhari）舉行會晤，並在能源峰會發表重要演說，數小時後便離世。

尼日利亞國家石油公司（NNPC）負責人基亞里（Mele Kyari）6日早上在Twitter宣布巴爾金多去世的消息，「他於2022年7月5日晚上11時左右去世。對於他的直系親屬、NNPC、我們的國家尼日利亞、OPEC和全球能源界來說，這無疑是一個巨大損失。葬禮安排很快會公布。」

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly. — Mele Kyari (@MKKyari) July 6, 2022

巴爾金多離世令石油和天然氣界人士感到意外，當中很多人描述他為業界巨人。他的職業生涯跨越40年，曾經在NNPC、杜克石油公司（Duke Oil）、尼日利亞外交部和能源部，以及OPEC工作。

巴爾金多擔任OPEC秘書長6年，預定7月底卸任。