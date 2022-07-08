安倍晉三「背後中冷槍」現場影片　被捕疑兇照片曝光

日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。現場影片可見，他中槍後現場一片混亂，疑為工作人員者在現場守護在旁。



圖為現場人員正趕向制槍手時的照片。（Twitter@Mesuiki_aaaaa）

圖為槍手被現場人員制服的照片。（Twitter@msc_ss）

事發日本時間7月8日早上，11時25分左右，日本前首相安倍晉三在奈良為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。

報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍8日自羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。

日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。

一名頭帶眼鏡，口罩，年輕的成年男子已被現場人員制服，警方亦搜獲了一支類似散彈槍。