安倍晉三「背後中冷槍」現場影片 被捕疑兇照片曝光
撰文：許懿安 歐敬洛
出版：更新：
日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。現場影片可見，他中槍後現場一片混亂，疑為工作人員者在現場守護在旁。
事發日本時間7月8日早上，11時25分左右，日本前首相安倍晉三在奈良為參議院選舉站台，發表演說期間突然倒下。NHK報道指現場傳出兩下槍聲。
報道引述安倍派系人士指出，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。安倍8日自羽田機場飛往奈良演講，並預定前往京都發表街頭演說。
日本《朝日新聞》報道，槍聲疑從安倍背後響起，安倍胸部中彈出血。安倍晉三目前正失去意識，心臟驟停。
一名頭帶眼鏡，口罩，年輕的成年男子已被現場人員制服，警方亦搜獲了一支類似散彈槍。
Shinzo Abe shot in the chest in Nara. Attacker caught. pic.twitter.com/WfkUDH9lfo— Gordon Knight (@GordonlKnight) July 8, 2022
安倍元総理絶対助かって欲しい、、— 黒崎 恵那『社長』@復活中 (@enaw879sub) July 8, 2022
奈良市の駅前で、心肺停止。
日本は安全な国ではないの？😭
中国のメディアでも取り上げられています。 pic.twitter.com/6vCMAvtGbu