安倍晉三遇刺｜這是一椿悲劇　一個讓人成為「無敵之人」的悲劇

安倍晉三遭刺殺身亡，開槍的疑兇山上徹也在行兇後沒有逃跑，亦沒有反抗地被保安人員逮個正着。在警方審問下，山上給出了「安倍與某個宗教有關」，因此要殺死他，讓人摸不着頭腦的解釋。但在了解山上的背景後，會發現這是徹頭徹尾的悲劇，一個讓人成為「無敵之人」的不幸。



山上徹也出生在三重縣，在奈良居住。父親在他年輕時突然去世，母親亦因而加入統一教，尋求教會的慰藉。據山上的說法——亦得到了統一教的確認，山上的母親前後向教會捐贈了1億的財產，拆屋賣地，最終破產。

陷入經濟困難的山上，一家只能借貸渡日。在名門學校畢業的他無法升學，只能選擇入讀軍校成為自衛隊員。山上在2005年離隊後，雖然多次轉換工作，但始終無法讓生活安穩。最終在2015年，他的胞兄自殺，在葬禮上他哭訴着「為甚麼我哥哥會死亡？」

圖為7月8日，日本奈良，山上徹也在開槍後未有即時逃跑，旁邊的大量警衛向他撲去制服了他。（AP）

據警方透露，山上的胞兄長年患病，可能是否抵受生活艱苦自殺。讓山上帶來莫大打擊。

這也是讓山上對統一教恨之入骨的理由，也是讓他成為「無敵之人」的經過。

「已沒有任何可以輸的一切」

「無敵之人」是日本網絡評論家，全日本最大匿名討論區西村博之所創造的字。他在近日再次把這理論提出：當一個人失去一切、生無可戀，「已沒有任何可以輸的一切」後，就會變得「無敵」，為所欲為，包括報復這個「讓他失去一切的社會」。

西村把這理論，描述為何會讓日本出現一宗又一宗無差別殺人或襲擊事件，因為「反正都要死刑，就讓我死前多拉幾個人下地獄」。

圖為2019年7月，一名男子向京都動畫工作室縱火，造成36人死亡的大慘劇。（Getty）

不論是2008年秋葉原無差別殺人事件、2014年AKB握手會襲擊事件、2019年的京都動畫工作室縱火事件，還是今次的事件，犯案者都有一個共通點，就是生活窮困，因各種理由遭到疏遠，被社會排斥的人。

據警方透露，山上原目標是統一教的教主韓鶴子，並預定在2019年曾她到訪日本時，攜帶燃燒瓶前往教會活動地點施襲，但未能成事。新冠疫情亦讓他無法前往韓國，或在日本等待下一次統一教來日的機會，因此把目標轉移至另一位亮眼的目標，安倍晉三身上。

這是個不幸，也是一椿悲劇。