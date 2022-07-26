西班牙無人機海上救援立功　巨浪下送救生衣助14歲男孩脫險

西班牙各地推出無人機救生服務後，當地無人機新創公司表示，他們7月在巴倫西亞省（Valencia）薩貢托（Sagunto）港口的海灘救下一名在大浪中載浮載沉的男孩。



這間無人機營運商4日在Instagram發布影片指，一架無人機在薩貢托救下一名溺水的14歲男子。事發於1日，男孩被海流帶離薩貢托港口的海灘，巨浪讓他無法游泳或把頭維持在水面上，當時海況亦讓救生員很難採取救援行動。

這間無人機營運商的飛行員迅速駕駛無人機飛至遇險男孩上空並把救生衣丟給他。駕駛無人機的佩德雷羅（Miguel Angel Pedrero）稱：「我們（無人機）抵達時看到一個狀況相當不佳的孩子，幾乎無力氣維持漂浮狀態，所以我把救生衣送過去。」

▼想看男孩如何獲救的影片，請點擊觀看：

多得這件救生衣，男孩在救生員騎噴射快艇到達現場進行救援前能漂浮在水面。男孩獲救時需吸氧並送往當地醫院接受治療，24小時後順利出院。

這間公司名為General Drones，2017年起就在薩貢托協助救生員，它目前有30多名飛行員及其無人機在西班牙22個海灘提供緊急協助。那些無人機於救生員抵達現場前，在可能發生溺水事件的關鍵時刻提供快速反應的支援。

根據西班牙皇家救生與救援協會（Royal Spanish Lifesaving and Rescue Federation）統計，西班牙在2022年上半年有140人因溺水意外喪命，較2021年同期增加55%。