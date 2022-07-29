世界老虎日｜尼泊爾總理：孟加拉虎數量在過去十二年升近兩倍

7月29日是世界老虎日，尼泊爾政府表示，當地瀕危絕種的孟加拉虎（Bengal Tiger）的數目比12年前升近兩倍，惟有環保組織憂慮，人類遭到老虎襲擊的個案同樣上升，呼籲當局正視問題。



《衛報》報道，尼泊爾總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba）29日慶祝世界老虎日時表示，當地的孟加拉虎數目由2010年的121隻低位，增至現時的355隻。

全球在一個世紀前約有10萬隻孟加拉虎棲息，但受到人類捕獵的影響而減少，更於2010年跌至3200隻的新低，因此各國政府當時承諾在下一個虎年（即今年），野生老虎數量可以增加一倍。

尼泊爾是其中一個積極推行保育老虎政策的國家，當地嚴格打擊非法捕獵，並擴大國家公園範圍，並與鄰國印度建立野生動物走廊，因此獲保育組織稱讚。

孟加拉虎的數目在尼泊爾回升，惟老虎襲擊人類的情況亦有所增加。當地傳媒指，過去3年發生104宗老虎在保育區襲擊人類事件，導致62人喪生。這些受害者很多都是在森林尋找食物、收集木柴或放牧時遇害。

世界自然基金會（WWF）尼泊爾辦公室認為，當地孟加拉虎的數量接近400隻的保育區上限，意味人類和老虎之間的衝突可能增加，因此認為政府有需要研究兩者如何和平共處的方式。