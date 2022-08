著名澳洲歌手及電影明星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John)離世,享年73歲。



奧莉花紐頓莊的丈夫表示,她周一(8日)早上在南加州的牧場安詳離世,家人和朋友陪伴在側,但未有透露其死因。

奧莉花紐頓莊2016年曾於香港舉行演唱會。(資料圖片)

奧莉花曾榮獲過4項格林美獎。1971年憑藉《If Not for You》和1973年的《Let Me Be There》等歌曲大獲成功。1978年與尊特拉華達合作的歌舞片《油脂》,令其事業再創高峰。奧莉花最熱門的歌曲是1981年的《Physical》,不少香港樂迷都熟悉。

奧莉花1992年被診斷出患有乳癌,其後多次復發,她曾表示寫《Not Gonna Give Into It》對她來說是一種治療,也是她自己的「主題曲」。