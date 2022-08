不滿出騷照片成為「肥女人」標準　伊拉克女星控告《經濟學人》

大家對審美標準都有不同角度,不過英國《經濟學人》(Economist)最近一篇關於中東女性比男性肥胖的報道就引起爭議,伊拉克著名女星塔利布(Enas Taleb)指報道用了自己的照片作為中東「肥女人」標準,因此決定與報章對簿公堂。



英國廣播公司(BBC)報道,《經濟學人》在7月底刊登一篇名為「為甚麼阿拉伯世界的女性較男性肥胖」(Why Women Are Fatter Than Men in the Arab World)的報道,內容提到當地的貧窮和社會限制,導致婦女足不出戶,是她們肥胖的原因之一。

另外報道又指出,很多男性以女性的「線條」作為審美觀,並稱不少伊拉克人以擁有豐滿線條的塔利布作為美麗的象徵。

現年42歲的塔利布在約旦接受阿拉伯衛星電視台(al-Arabiya TV)訪問時表示,該篇報道是對阿拉伯婦女,特別是伊拉克女性的侮辱,並質疑《經濟學人》為甚麼只對阿拉伯世界的肥胖女性有興趣,而不是針對歐洲或美國婦女。

她的官方Instagram帳戶有超過900萬名追隨者,塔利布稱,報道曝光後,自己的社交平台收到不少欺凌留言,但強調她對自己的外貌非常滿意。

塔利布表示《經濟學人》擅自使用她的照片用來斷章取義,侵犯她的自由和私隱,而且照片有被修改過之嫌。她亦認為對方「有眼不識泰山」,揚言可以利用這場危機得益。