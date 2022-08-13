美媒：中國東海艦隊部署最新隱形潛艇

美國《海軍新聞》網站（Naval News）8月11日以《中國最新型攻擊潛艇現部署在台灣附近》（China’s Newest Attack Submarine Now Stationed Near Taiwan）為題發文稱，建國以來一直直面台灣的中國東海艦隊，接收了一艘新潛艇。

報道稱，這艘隱形潛艇的部署地點距離台灣僅約500公里。

俄衛網13日引述《海軍新聞》文章稱，中國海軍的這型最新潛艇2022年7月加入東海艦隊開始服役。

內文稱這艘新潛艇代表中國非核潛艇的最前沿。《海軍新聞》在2021年5月首次報道這艘潛艇，認為它是039A型「元」級潛艇的一個新變種。它的確切名稱不詳，文中引述西方分析家認為，它是039C型或039D型。

文章稱，它是在武漢建造的，並航行到上海進行裝配，目前，它在下水一年多後，已作為一艘作戰艦艇投入使用——這對於一個新潛艇來說是非常快的。

文章作者稱，新潛艇的特點是有一個獨特圍殼，和瑞典的A26型潛艇一樣，採用了多面體棱形設計，這種設計在水下航行時，可有效降低圍殼產生的尾流對潛艇尾舵的不利影響，提升潛艇潛航時的穩定性。除獨特的圍殼之外，這艘新潛艇還搭載有拖拽聲納系統，水下探測能力大幅提升。