安祖蓮娜祖莉被指化名控告FBI　要求解釋為何不拘捕畢彼特

荷里活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與前夫畢彼特（Brad Pitt）分開後仍不斷有爭拗，據美媒報道，安祖蓮娜祖莉今年4月使用化名Jane Doe控告美國聯邦調查局（FBI），要求對方解釋為何終止調查畢彼特2016年在飛機上涉嫌使用暴力一案，且未有拘捕畢彼特。



據美媒Puck報道，安祖蓮娜祖莉正是FBI官司內的原告人，引用資訊自由法要求FBI交出相關文件，報道稱，根據取得的FBI探員紀錄，安祖蓮娜祖莉曾向探員講述該宗2016年9月飛機事件的經過。

2022年3月，安祖蓮娜祖莉在白宮出席活動，宣揚反對施暴信息（Getty）

飛機上發生衝突

安祖蓮娜祖莉與畢彼特兩人在2014年結婚，2016年時屬夫妻關係，但該年9月14日兩人與6名子女乘坐私人飛機從法國返美國時發生不快事件。

綜合Puck與另一取得FBI報告的美媒Page Six報道，安祖蓮娜祖莉向探員講述畢彼特當時飲醉酒，認為他已經「瘋了」（mad），兩人當時就其中一名子女的事情起爭執，畢彼特把她帶到機尾，一度抓着她的頭部，又搖動她的肩膀，並大叫「你在他X的毀了這個家！」（You’re fxxking up this family.）

安祖蓮娜祖莉並指控畢彼特曾4度向飛機天花板出拳，事件驚動兩人的孩子，有子女問道「媽咪，你還好嗎？」（Are you OK, Mommy?）

畢彼特回應稱「不，她不好，她正在毀掉這個家，她瘋了。」（No, she’s not OK, she’s ruining this family, she’s crazy.）

報道稱一名孩子之後曾大叫稱「才不是她，是你，你這個渾蛋！」（It’s not her, it’s you, you p—k!）

畢彼特疑似想衝向這名孩子，被安祖蓮娜祖莉拉住，過程中她的背部與手肘受傷，她之後曾向FBI出示受傷照片及子女的日記。

2014年6月，安祖蓮娜祖莉與畢彼特一同在倫敦出席聯合國活動（Getty）

根據報道，安祖蓮娜祖莉又指在這趟飛機旅程中，畢彼特曾趁她嘗試睡着時，向她潑啤酒。到了旅程尾聲，安祖蓮娜祖莉向丈夫稱打算帶子女到加州一間酒店休息，此引來畢彼特的怒火，一度推她，並吼叫稱「你他X的別想帶走我的子女」（You’re not taking my fxxking kids）。

同月申請離婚

在此事發生6天後，安祖蓮娜祖莉方面宣布向法庭申請離婚，並要求全面取得子女的監護權，文件顯示兩人的分開日期為9月15日。

FBI最終結束調查，沒有起訴畢彼特。據報此引來安祖蓮娜祖莉的不滿，4月使用化名Jane Doe控告FBI，要求對方解釋理由，《每日郵報》指，原告人要求FBI交出與調查有關的文件，並投訴在結束調查一事上欠缺透明度。

美媒TMZ則引述親近畢彼特的消息人士指，畢彼特認為安祖蓮娜祖莉提出控告只是為了得到傳媒注意，又稱她在這幾年來早已得到她要求的資訊。