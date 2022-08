安祖蓮娜祖莉被指化名控告FBI　要求解釋為何不拘捕畢彼特

荷里活影星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)與前夫畢彼特(Brad Pitt)分開後仍不斷有爭拗,據美媒報道,安祖蓮娜祖莉今年4月使用化名Jane Doe控告美國聯邦調查局(FBI),要求對方解釋為何終止調查畢彼特2016年在飛機上涉嫌使用暴力一案,且未有拘捕畢彼特。



據美媒Puck報道,安祖蓮娜祖莉正是FBI官司內的原告人,引用資訊自由法要求FBI交出相關文件,報道稱,根據取得的FBI探員紀錄,安祖蓮娜祖莉曾向探員講述該宗2016年9月飛機事件的經過。

2022年3月,安祖蓮娜祖莉在白宮出席活動,宣揚反對施暴信息(Getty)

飛機上發生衝突

安祖蓮娜祖莉與畢彼特兩人在2014年結婚,2016年時屬夫妻關係,但該年9月14日兩人與6名子女乘坐私人飛機從法國返美國時發生不快事件。

綜合Puck與另一取得FBI報告的美媒Page Six報道,安祖蓮娜祖莉向探員講述畢彼特當時飲醉酒,認為他已經「瘋了」(mad),兩人當時就其中一名子女的事情起爭執,畢彼特把她帶到機尾,一度抓着她的頭部,又搖動她的肩膀,並大叫「你在他X的毀了這個家!」(You’re fxxking up this family.)

安祖蓮娜祖莉並指控畢彼特曾4度向飛機天花板出拳,事件驚動兩人的孩子,有子女問道「媽咪,你還好嗎?」(Are you OK, Mommy?)

畢彼特回應稱「不,她不好,她正在毀掉這個家,她瘋了。」(No, she’s not OK, she’s ruining this family, she’s crazy.)

報道稱一名孩子之後曾大叫稱「才不是她,是你,你這個渾蛋!」(It’s not her, it’s you, you p—k!)

畢彼特疑似想衝向這名孩子,被安祖蓮娜祖莉拉住,過程中她的背部與手肘受傷,她之後曾向FBI出示受傷照片及子女的日記。

2014年6月,安祖蓮娜祖莉與畢彼特一同在倫敦出席聯合國活動(Getty)

根據報道,安祖蓮娜祖莉又指在這趟飛機旅程中,畢彼特曾趁她嘗試睡着時,向她潑啤酒。到了旅程尾聲,安祖蓮娜祖莉向丈夫稱打算帶子女到加州一間酒店休息,此引來畢彼特的怒火,一度推她,並吼叫稱「你他X的別想帶走我的子女」(You’re not taking my fxxking kids)。

同月申請離婚

在此事發生6天後,安祖蓮娜祖莉方面宣布向法庭申請離婚,並要求全面取得子女的監護權,文件顯示兩人的分開日期為9月15日。

FBI最終結束調查,沒有起訴畢彼特。據報此引來安祖蓮娜祖莉的不滿,4月使用化名Jane Doe控告FBI,要求對方解釋理由,《每日郵報》指,原告人要求FBI交出與調查有關的文件,並投訴在結束調查一事上欠缺透明度。

美媒TMZ則引述親近畢彼特的消息人士指,畢彼特認為安祖蓮娜祖莉提出控告只是為了得到傳媒注意,又稱她在這幾年來早已得到她要求的資訊。