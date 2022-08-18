新西蘭家庭競拍欠租倉庫物品「驚嚇大發現」　行李箱內藏2童屍體

新西蘭奧克蘭（Auckland）一個倒霉的家庭在一倉儲公司網上拍賣活動中，買下一堆物品，包括2個行李箱，之後發現內有兩具人類遺體。警方8月12日立案調查，18日證實，兩具遺骸是兩名兒童，已死去一段時間。

2022年8月11日，新西蘭奧克蘭有人在拍賣活動中買下行李箱但發現內藏屍體後，警方調查人員在奧克蘭一處展開調查工作。（AP）

這個家庭11日經過網上競投，從一個本地倉儲公司買下一堆物品。公司是希望通過出售那些租客欠租多時又無人認領的物品，騰出倉庫空間。

有些人則會趁機來「尋寶」。可怕的是，這家庭沒挖到「寶物」，反而將兩具遺體「撿回家。」

這一戶人將東西用車斗運回家中後，不久便揭發事件。有幾名鄰居稱，在警察到場前已聞到惡臭。另一名在火葬場工作的鄰居說，第一時間就嗅得出那是什麼，只是不知道味道從哪傳來。

警方接報到場後就地建立法證用的帳篷，有街坊稱他的兒子看到行李箱被置於帳篷下。

2022年8月11日，新西蘭奧克蘭有人在拍賣活動中買下行李箱但發現內藏屍體後，警方調查人員在奧克蘭一處架起帳篷，展開法證工作。（AP）

調查人員法約拉（Tofilau Faamanuia Vaaelua）18日在記者會稱，經檢驗後確定，兩具遺體置於行李箱內可能有3到4年，兩名受害者年齡介乎5到10歲之間。兩具遺體置於兩個大小相約的行李箱內。

法約拉說發現遺體的人的痛苦可想而知，他們要求其隱私得到保護。

他稱調查人員正在繼續確認兩名死者的死亡時間、地點和死因。他稱屍檢尚未完成，這些遺體的發現顯然意味着，調查人員將面對挑戰。

調查人員在手提箱內發現了一些家庭和個人物品，警方會利用這些物品來幫助辨識受害者身份。

他稱有理由相信國內有兒童的親戚，但不知道兩人已死。

法約拉稱紐西蘭警方正與國際刑警組織（Interpol）合作進行調查。