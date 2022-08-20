土耳其社畜醫生之日常　返工搵命搏：告訴我一個留下來的理由吧

土耳其一直未能擺脫經濟危機，而在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致人們生理及精神健康變差後，醫護人員成為「出氣袋」。當地繼有數千人離開醫護界或退休後，很多新入行醫生都不。



根據土耳其醫學協會（Turkish Medical Association，簡稱TMA）的數據，過去17年，土耳其12名醫生被謀殺，過去10年中有超過100,000醫生遭到口頭或身體攻擊，而在過去2年，有41,768醫護人員遭受暴力侵害。

單在2021年，土耳其醫療保健和社會服務工作者聯盟（Turkish Union of Health Care and Social Service Workers，暫譯）稱年內針對醫護人員的暴力急飆62%。

TTB稱，由土國衞生部2016年成立的「白色警戒」（White Code）系統，2020年錄得11,942宗醫護工作場所暴力事件的舉報，2021年有近3萬宗。情況似乎在疫情中逐漸惡化，已對業內人士專業執行職務的能力構成威脅。

TMA會長芬詹哲（Sebnem Korur Fincanci）稱實際個案數字是更多。

土耳其本身的經濟問題嚴重，加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情令醫療系統負荷更重，醫護人員工作環境變差，此外他們承受病人與家屬的情緒更多。圖為伊斯坦堡的醫生和護士2020年5月8日在一個深切治療部病房討論一名病人的情況。（Getty）

執勤隨時丟命 醫護界憤而上街

新華社7月25日的報道提及一名土耳其心臟專家被一名病人的親屬謀殺，這令該國整個醫護界忍無可忍。

47歲的醫生卡拉卡亞（Ekrem Karakaya）7月6日在土國中部的科尼亞市（Konya）醫院工作時被另一醫院的保安員阿克恰伊（Haci Mehmet Akcay）槍殺，據報此人隨後自殺。這名保安員認為，他母親死去，卡拉卡亞負有責任。疑兇的母親在進行血管造影後1個月去世。

卡拉卡亞被殺之後，成千上萬的衛生工作者發起一場全國性罷工，抗議針對他們的暴力已成為長期存在的安全問題。

土耳其的醫護人員不僅須專業地執行職務以及做出判斷，還要承受病人或家屬可能對其侮辱或施襲，箇中壓力不足為外人道。圖為醫生和醫護人員2020年10月5日在土耳其安卡拉的安卡拉市醫院深切治療部討論一名新冠肺炎病人的狀況。（Getty）

醫生每日上班 要有挨揍的覺悟？

有一些例子讓人看到，人們對病人加之於醫生的暴力是難以預測，令他們承受極大的心理壓力

根據化名阿德姆（Adem）的醫生指出，他們的工作環境得不到保障，襲擊醫生人也沒得到相應的懲罰。

新華社7月25日引述阿德姆說：「我在急症室工作時，一名患有腦動脈瘤的病人的親屬指責我們的醫護人員治療得不夠快，病人在送到我們這裏已是情況危急，他最後死亡。」他感嘆道：「我的臉和胸部被打。然而他對他們提控，肇事者在短暫被拘後獲釋。」

「如你是男人，我也會打你！」

另一個例子也反映出，這樣不安全的工作環境，令醫生萌生去意。

中東之眼2021年12月引述一名曾在伊斯坦堡最大醫院工作、化名凱里莫盧（Sena Kerimoglu）的人稱：「我是一名助理醫生。（那天）凌晨2時左右，一名拒絕在意外和急診區排隊的男子突然襲擊站在我附近的醫生。」

這名襲擊者喊道：「如果你是男人，我也會打你的頭！」凱里莫盧看到同事倒在地上流血時，她開始尖叫。

她說：「連我的生命安全都沒有保障，我為什麼要繼續做這份工作？」

土耳其里拉匯率2022年8月19日跌至接近歷史低位，美元兌里拉貶破18.1，貶幅逾0.9%。總理埃爾多安堅信減息能抑制通脹，是導致該國一直未能走出危機的原因。里拉崩潰影響消費者物格，其大幅貶值抬高糧食、藥物及油氣等進口貨價格，民眾生活百上加斤。圖為2022年6月9日，伊斯坦堡一名女子在貨幣兌換店辦理業務。（新華社）

最後兩根稻草 感覺非走不可

凱里莫盧只是成千上萬有意辭職的醫生的其中一人。不少醫生已經或正在考慮離開土耳其，想在歐洲特別是德國獲得更好的前途。

他們面對的困境，是每月至少8次連續工作36小時、面對肢體或心理暴力、低薪以及強制在偏遠地區服務；新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加劇，也令他們難以捱下去。

在國立醫院工作、名為里澤的助理醫生說，他雖是精神科醫生，也得參與醫治染疫的病人；因現在時非常時期，他接受這樣的情況，但他們的工作環境實在太糟糕及不健康，太長時間工作，也讓他們的健康得不到保障。這就是為什麼他們當中很多人染疫。

TMA釋出的數據顯示，截至2021年6月，已有403名醫護人員死於新冠肺炎。由於情況往往沒有得到適當的報告，真實的死亡數字可能更多。

土耳其伊斯坦堡是旅遊熱點，但在市面看似繁榮以及遊客熙來攘往之外，國家短期內難言從新冠肺炎與高通脹中恢復過來。對於本是天之驕子的醫科畢業生來說，單是伊斯坦堡的租金，已高得他們受不了。圖為2022年7月26日，遊客在土耳其伊斯坦布爾著名建築加拉塔石塔附近遊玩。（新華社）

遭上司病人夾擊 新進醫生感絕望

一名助理醫生對中東之眼說，現時一名專科醫生月薪為12,000土耳其里拉（約5,197港元），但伊斯坦堡的平均房租已屆4,000里拉（約1,732港元）。

名為于傑爾（Yucel）的助理醫生稱，自己多年寒窗苦讀，是大學考試中排名首100位的尖子，現在得到的回報卻是每週工作約40小時，承受上級和病人的言語虐待，「告訴我一個留下來的理由吧！」

此外TMA警告說，暴力、通貨膨脹率飆升（7月為80%）以及經濟惡化，已促使土耳其醫生外流：僅在2021年首11個月就有近1,361醫生「出逃」，2012年為59人；過去十年已接近4,000名醫生離開祖國。

「我怕土耳其快沒醫生了」

這批人當中，大部份竟是醫科畢業生。以每年1.5萬畢業生來說，土耳其失去近10%的人材。

想「逃跑」的人不限於醫生，現在Telegram上有多個包括數千衛生工作者的群組，當中包括醫生、護士及其他工作人員。他們互相諮詢如何在國外申請職位以及須齊備哪些文件，以及如何獲得到別國承認的證書。

TMA會長芬詹哲（Sebnem Korur Fincanci）對中東之眼說，除非這個國家做點什麼，否則他怕土耳其將沒有醫生了。