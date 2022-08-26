普京增兵所為何事？俄羅斯宣布招人13萬「真正目的」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在8月25日簽署法令，要求增加國家軍隊人數，招募共137,000新兵，但未有說明是志願還是擴大義務徵兵。包括俄媒在內的外國媒體都有進行討論。



俄羅斯衛星通訊社25日報道，普京25日簽署命令，將俄武裝力量編制增加13.7萬人，俄軍總人數將達到1,150,628人。

俄羅斯法律訊息官方網站的文件顯示，在2017年11月17日生效的總統令中規定，俄武裝力量在役人數為1,902,758人，其中1,013,628人為軍人。而在新的命令中，俄武裝力量在役人數為2,039,758人，其中1,150,628人為軍人。該命令將於2023年1月1日生效。

在俄羅斯的國家體系中，俄羅斯聯邦武裝力量的最高指揮官為俄羅斯聯邦總統。俄羅斯聯邦武裝力量除了軍隊，還有內衛部隊、邊防軍、鐵道兵、通訊部隊等。

或非純為「補人」

西方媒體在戰事最激烈的初期多稱俄軍被損失慘重。俄軍強攻基輔遭遇挫折，在攻打頓巴斯地區及其南部區域時遇上頑強抵強，大量俄軍死傷。

在俄羅斯數月未對外公布更新的死傷數字的情況下，西方媒體或機構繼續進行估計。西方媒體引述官員稱，俄軍陣亡人數超過1.5至2萬，死傷者總計7至8萬人，超越前蘇聯當年入侵阿富汗10年的總和。

有些分析亦提出，俄羅斯是意識到前往烏克蘭參戰的志願者不足以彌補傷亡者數量，因此需要召募更多的新兵。

俄羅斯入侵烏克蘭已半年，俄招募新兵自然被視為是要彌補戰場上的大量損失。然而這或非最大重點所在。

圖為4月10日，在烏克蘭南部市城馬里烏波爾的俄軍。（AP）

俄軍實力

俄羅斯被認為在開戰時有90萬人的軍隊，200萬的預備軍人。因俄羅斯僅發動「特別軍事行動」，未真正進入戰爭狀態，目前被送往烏克蘭戰場上的人員有限。

此外俄羅斯有徵兵制，所有18至27歲的男性均可被徵召入伍，不過實行上很多人可以各種方法豁免或縮短服役年期至一年。俄羅斯否認向烏克蘭派遣徵召的士兵，稱前往烏克蘭作戰的均是志願兵。有報道指送往烏克蘭的士兵還包括了囚犯，及受到高薪吸引的志願者及僱佣兵。據俄羅斯法律，應徵入伍的人須接受4個月的訓練才能前往參戰。

再來就是，俄軍人員折損數字有待查證。俄《真理報》25日引述俄軍事專家舒里金（Vladislav Shurygin）評論兩國交戰時官方戰鬥損失報告內容的分別。他稱，倘從公開來源獲取平均數據，那麼自2月24日開戰起6個月來，俄羅斯軍隊和兩個頓涅茨克和盧甘斯克的民兵的死亡總數約為1.1萬人。

烏克蘭：2022年5月1日，一名俄軍士兵在扎波羅熱核電站範圍內戒備。（AP）

分析認為俄羅斯擴軍是一條戰略級別的重大資訊，這並非戰術級別的資訊。由這個層面看來，普京的法令並非直接針對應對俄軍傷亡。

從上文的資料可見，就算俄軍真如西方媒體或機構所稱有數萬人陣亡，俄軍亦有空間和辦法調動人手上陣。

不過這也可能反映出一點，就是以美國為首的北約盟國可能在相當長的一段時間內與俄處於敵對在狀態，這也是克宮所預期將持續的情況。所以頒佈法令被視為俄羅斯對於己方所處的安全環境持悲觀態度。