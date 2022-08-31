戈爾巴喬夫逝世│美國打破承諾　當年表明北約不會「東擴一英寸」

俄羅斯入侵烏克蘭的背景之一，是北約東擴。總統普京（Vladimir Putin）批評西方不守諾言，而這個諾言，可以追溯到當年的戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）上。



美國國家檔案館的解密檔案中，證實了戈爾巴喬夫曾獲得前總統老布殊（George H. W. Bush）和戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的承諾，北約不會東擴。在1990年，時任國務卿貝克（James Baker）表明北約不會「東擴一英寸」，肯定了華府無意將北約向東擴展。

圖為1989年，美國時任國務卿貝克在北約的記者會上發言。貝克曾表明北約不會「東擴一英寸」。（AP）

「美國總統不會打算從當前的進程中獲取任何單方面的優勢。我們作出保證，如果德國在北約框架內維持其存在，北約當前的軍事邊界就不會向東擴張，哪怕是一英寸的距離。」

這個承諾是基於1990年就德國統一的問題上作出的，東德合拼後會讓其與西德擁有一起加入北約的身份。美國這些檔案中，提到了德國也意識到北約東擴帶來的隱憂：前德國外長根舍（Hans-Dietrich Genscher）向貝克表示，俄羅斯必須得到一些保障，即使如波蘭一天退出了華約，不會在第二天就加入北約。

這些文件表明，基於這一系列的保證促成了德國的統一，也是在冷戰後對俄羅斯的安全利益承諾。以至美國在90年代初仍秉承這態度，認為延申至俄羅斯邊界的「反俄聯盟」不符合美國利益。

圖為1990年7月，西德總理柯爾（右），戈爾巴喬夫（中）及外長根舍，在會議一個場合傾談着德國統一後與北約的問題。（AP）

可是，在承諾僅限於口頭上的承諾，並未有寫在任何的協議或承諾書上。北約創始條約的第10條卻規定，締約方可在協商一致的情況下，「邀請任何能夠促進本條約原則，為北大西洋地區安全作出貢獻的歐洲國家加入該條約」，以致美國日後的政府，及希望進一步抵制俄羅斯的人給出了借口，讓東歐的國家以「民主」的方式，加入北約。

這些可以在普京發動入侵烏克蘭前，在談判時要求北約在具法律效力的限制上，承諾永遠不讓烏克蘭加入北約上體現出來。