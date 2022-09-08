北京：中國繼續與包括俄羅斯在內的國際社會一起　共促世界多極化

中國外交部發言人毛寧9月8日稱，中方將繼續與包括俄羅斯在內的國際社會一起，共同促進世界多極化，經濟全球化和國際關係民主化。



毛寧主持中國外交部例行記者會。有記者提及，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）7日在東方經濟論壇上稱，當今國際關係體系發生不可逆轉的結構性變化，包括亞太地區在內的新興國家作用顯著增強，西方國家的制裁已取代新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，成為全球最大的威脅，為阻擋歷史進程發展，美國不惜破壞百年來確立的金融貨幣等國際經濟秩序支柱，按自己的意圖塑造於己有利的規則。記者要求中方作出評論。

毛寧表示，中國將為推動構建新型國際關係和人類命運共同體作出積極貢獻。

她指中國和俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國和主要新興市場國家代表，始終堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定踐行真正的多邊主義，始終致力於推動疫情背景下的世界經濟復蘇。

她說與此形成鮮明對比的是，個別國家罔顧《聯合國憲章》宗旨及國際法準則，動輒對其他國家實施非法的單邊制裁，嚴重衝擊世界政治經濟秩序和國際治理體系。