英女王逝世｜王室繼承順位大洗牌　威廉成王儲　愛德華獲公爵頭銜

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世後，王儲查理斯王子（Prince Charles）即時繼位成為英王，其妻康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）成為王后（Queen Consort），多名王室成員的封號亦會有所變更。



查理斯繼承王位後，原本的王位第二順位繼承人威廉王子（Prince William）將升格為第一順位。

外界預料他會被授予威爾斯親王（Prince of Wales）的封號，這個封號在歷史上由王位第一順位繼承人持有。威廉王子妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）也會成為威爾斯王妃（Princess of Wales）。

威廉亦會繼承父親康沃爾公爵（Duke of Cornwall）的封號，以及康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）。

女王逝世前，有資格被稱為威爾斯王妃的是卡米拉，但她出於對丈夫前妻、已故戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的尊重，沒有使用這個頭銜。

愛德華終成公爵

查理斯王子另一個封號——愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）將會授予被弟弟、英女王幼子愛德華王子（Prince Edward）。

圖為2020年11月11日，愛德華王子在史丹福出席國殤紀念日活動。（Getty）

在英女王和已故菲臘親王（Prince Philip）的3位兒子當中，只有愛德華王子沒有公爵爵位。不過早於1999年愛德華王子與妻子索菲（Sophie Rhys-Jones）成婚時，英女王、菲臘親王和查理斯王子已決定，將授予他愛丁堡公爵的封號。

菲臘親王生前持有愛丁堡公爵的封號，在他2021年4月9日逝世後，封號由長子查理斯繼承。當查理斯登基，愛丁堡公爵的封號會與王的封號結合，即是不再存在，令「愛丁堡公爵」這封號可「重新創建」，並再授予愛德華王子。

卡米拉成為王后

自英國克拉倫斯宮（Clarence House）2005年2月10日宣布卡米拉和查理斯會在同年4月9日結婚開始，有關她頭銜的問題一直是外界其中一個較為關心的問題。

克拉倫斯宮當時指，查理斯登基後，已計劃卡米拉應該使用王妃（Princess Consort）的頭銜。

新聞稿原本刊登在克拉倫斯宮的網站，但網站2018年刪除這篇新聞稿，再次引起外界的猜測。

查理斯和卡米拉的發言人2020年還向傳媒表明，當查理斯繼承王位時，打算讓卡米拉被稱為王妃，這在二人結婚時已經公布，而且一直完全沒有絲毫改變。

《每日快報》2022年1月28日引述王室專家邁爾斯（Russell Myers）稱，卡米拉在菲臘親王身上學到一切有關公職生涯的技巧後，已成為最受歡迎的王室成員之一。

英女王2月6日慶祝登基70周年時表明希望在查理斯繼位後，稱他的妻子可成為王后，卡米拉可被稱呼為王后（Queen consort），查理斯就此向母親衷心致謝。