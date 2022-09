英女王逝世｜王室繼承順位大洗牌　威廉成王儲　愛德華獲公爵頭銜

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)9月8日逝世後,王儲查理斯王子(Prince Charles)即時繼位成為英王,其妻康沃爾公爵夫人卡米拉(Camilla,Duchess of Cornwall)成為王后(Queen Consort),多名王室成員的封號亦會有所變更。



查理斯繼承王位後,原本的王位第二順位繼承人威廉王子(Prince William)將升格為第一順位。

外界預料他會被授予威爾斯親王(Prince of Wales)的封號,這個封號在歷史上由王位第一順位繼承人持有。威廉王子妻子、劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)也會成為威爾斯王妃(Princess of Wales)。

威廉亦會繼承父親康沃爾公爵(Duke of Cornwall)的封號,以及康沃爾公爵領地(Duchy of Cornwall)。

女王逝世前,有資格被稱為威爾斯王妃的是卡米拉,但她出於對丈夫前妻、已故戴安娜王妃(Diana, Princess of Wales)的尊重,沒有使用這個頭銜。

愛德華終成公爵

查理斯王子另一個封號——愛丁堡公爵(Duke of Edinburgh)將會授予被弟弟、英女王幼子愛德華王子(Prince Edward)。

圖為2020年11月11日,愛德華王子在史丹福出席國殤紀念日活動。(Getty)

在英女王和已故菲臘親王(Prince Philip)的3位兒子當中,只有愛德華王子沒有公爵爵位。不過早於1999年愛德華王子與妻子索菲(Sophie Rhys-Jones)成婚時,英女王、菲臘親王和查理斯王子已決定,將授予他愛丁堡公爵的封號。

菲臘親王生前持有愛丁堡公爵的封號,在他2021年4月9日逝世後,封號由長子查理斯繼承。當查理斯登基,愛丁堡公爵的封號會與王的封號結合,即是不再存在,令「愛丁堡公爵」這封號可「重新創建」,並再授予愛德華王子。

卡米拉成為王后

自英國克拉倫斯宮(Clarence House)2005年2月10日宣布卡米拉和查理斯會在同年4月9日結婚開始,有關她頭銜的問題一直是外界其中一個較為關心的問題。

克拉倫斯宮當時指,查理斯登基後,已計劃卡米拉應該使用王妃(Princess Consort)的頭銜。

新聞稿原本刊登在克拉倫斯宮的網站,但網站2018年刪除這篇新聞稿,再次引起外界的猜測。

查理斯和卡米拉的發言人2020年還向傳媒表明,當查理斯繼承王位時,打算讓卡米拉被稱為王妃,這在二人結婚時已經公布,而且一直完全沒有絲毫改變。

《每日快報》2022年1月28日引述王室專家邁爾斯(Russell Myers)稱,卡米拉在菲臘親王身上學到一切有關公職生涯的技巧後,已成為最受歡迎的王室成員之一。

英女王2月6日慶祝登基70周年時表明希望在查理斯繼位後,稱他的妻子可成為王后,卡米拉可被稱呼為王后(Queen consort),查理斯就此向母親衷心致謝。