英女王逝世｜秘聞趣事多：飼養種類不止哥基犬　危急關頭毫無畏懼

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世,享年96歲。眾所周知女王鍾情哥基犬,但原來她所飼養的動物種類涉獵廣泛,其他嗜好則包括攝影,有關她的趣事你又知道多少?



1. 家樂氏粟米片

英女王伊利沙伯二世日常的喜好之一,除此以外,女王每天還喜好飲茶和晨早淋浴。2015年,家樂氏為紀念伊利沙伯超越維多利亞女王成為英國歷來在位最長的君主,推出一款限量版的「女王粟米片」(Queen Flakes)。其特別之處是加入了女王鍾愛的夏威夷果仁(Macadamia Nuts),而且只限在曼徹斯特市的Black Milk Cereal Dive咖啡店出售,售價為6.30英鎊(約70港元),盡顯王室風範。

相關文章:英女王逝世│誰在懷念英女王──香港人的「事頭婆」?

圖為2015年9月,家樂氏為紀念伊利沙伯二世超越維多利亞女王成為英國歷來在位最長的君主,推出一款限量版的「女王粟米片」(Queen Flakes)。(Twitter@Kellogg's UK & IRE)

2. 攝影發燒友

眾所周知,英女王熱衷攝影,尤其喜歡為家庭拍攝照片和影像。此外,她也緊貼潮流,深知時下一般人鍾情自拍,就在2014年英聯邦運動會上,澳洲曲棍球選手泰萊(Jayde Taylor) 與友人自拍期間,剛好女王走過,她停下腳步還面露笑容的對着鏡頭,成為難得一見的「女王自拍照」( Queen selfie)。

3. 不止養哥基

很多人都知道女王鍾情哥基犬,但她其實還很喜愛馬匹及熱衷賽馬。在英國有悠久歷史的「皇家賽馬會」(Royal Ascot)是她每年期待的盛會。伊利沙伯二世還擁有泰晤士河中88隻小天鵝,並且安排專人飼養;女王亦曾收過其他國家送贈的海狸、樹懶及美洲豹,這些動物最終安置在倫敦動物園內。此外,根據一項至今仍生效的14世紀法令,女王還擁有英國海岸對出三哩內的鱘魚、鯨魚及海豚。

The Queen went out walking with her dogs every day... The Queen grew up with corgis, fearless little dogs bred for herding cattle. Her father brought a corgi home when she was seven, and she was not without one— for decades afterward.



Windsor Castle, Berkshire, England, 2016 pic.twitter.com/HYPrwa1b7p — Annie Leibovitz (@annieleibovitz) September 8, 2022

4. 從不畏縮

1981年,英女王在閱兵儀式上策騎時,一名男子向她連開六槍,雖然後來證實是空彈,但她一直保持儀態、亳不畏縮,令她備受讚賞。翌年,一名精神錯亂者闖入其睡房,她不但保持鎮靜,還冷靜地和該名入侵者對話7分鐘,直至警察到場,足證她從不畏懼的非凡膽色。

英女王逝世:圖為2012年12月18日,英女王在倫敦舉行的登基70周年「白金禧年」慶祝活動時,抬頭向外交和聯邦事務部的工作人員揮手致意。(AP)

5. 頭銜看身分

英國王室有特定的頭銜,得知頭銜同時意味知道其身分與女王的關係;正如王夫稱作愛丁堡公爵(The Duke of Edinburgh);女王長子及夫人稱作威爾斯親王與康沃爾公爵夫人(The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall);女王長內孫及其夫人稱作劍橋公爵與公爵夫人(The Duke and Duchess of Cambridge);女王曾孫、劍橋公爵長子及曾孫女、劍橋公爵長女稱作劍橋王子和劍橋公主(Prince and Princess of Cambridge)。

值得注意的是,英女王離世後,查理斯成為新英王,稱為查理斯三世(King Charles III),兒子威廉王子及其妻凱特的銜頭改為「康沃爾及劍橋公爵及夫人」(Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge),即是他們繼承查理斯及卡米拉的名號。女王曾孫兒的銜頭,則改稱為「康沃爾及劍橋王子殿下或公主殿下」。