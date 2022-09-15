習近平與吉爾吉斯和土庫曼總統會面　稱反對外部勢力干涉兩國內政

中國國家主席習近平9月15日上午在烏茲別克古城撒馬爾罕（Samarkand）的國賓館，會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）和土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdimuhamedow）。習近平指，中方反對外部勢力干涉吉爾吉斯和土庫曼內政。



習近平表示，中方堅定支持吉爾吉斯自主選擇的發展道路，支持吉方維護國家獨立、主權、安全，反對任何外部勢力以任何藉口干涉吉方內政。他指中國過去、現在、將來都是吉爾吉斯可信賴和倚重的朋友和夥伴。

他說在新形勢下，雙方應該加大互相堅定支持，全面加深互利合作。他稱雙方要繼續深入對接發展戰略，落實中吉《中長期經貿合作規劃》，中方支持實施中吉烏鐵路項目，願推動項目早日開工，支持更多優秀中國企業赴吉爾吉斯投資，為兩國人員來往和貨物通關提供便利。

扎帕羅夫指，吉方堅定恪守一個中國原則，堅定認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，願與中方加強經貿、鐵路、抗疫、安全等領域合作，加深吉中全面戰略夥伴關係。

習近平指出，中國和土庫曼建交30年來，兩國關係持續健康穩定發展，戰略夥伴關係達到高水平。他說中方始終從戰略高度和長遠角度看待中土關係，尊重土方自主選擇符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉土庫曼內政和穩定發展進程，願與土方繼續互相堅定支持，推動兩國關係不斷向前發展，造福兩國人民。

謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫稱，土方堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整。他指土方支持中方提出的一系列重大倡議，這有助於維護國際和平安全、以及實現聯合國可持續發展目標。