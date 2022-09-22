日本政府救市　24年來首次買入日圓　阻止匯率持續向下

日圓兌美元匯率9月22日一度跌破145日圓，創24年低點。在美國聯儲局決議加息的第二天，日本央行行長黑田東彥才剛於早上表示日圓會繼續維持其超低利率，無意改變目前現狀，下午4時政府突然宣佈買入日圓阻止日圓下跌。



日本央行22日早上宣佈，將繼續維持負0.1%利率不變，維持10年期日本國債收益率目標為0%，並維持利率前瞻指引不變。雖然符合市場預期，但相關決定讓日圓持續向下。日圓兌美元匯率一度跌破145日圓，創24年低點。

圖為4月21日，日本央行行長黑田東彥出席在美國華盛頓舉行的世界銀行會議。（AP）

黑田東彥在同日下午記者會上表示，日本貨幣政策不會以匯率為目標。黑田表示日本經濟正從疫情中復甦，貨幣寬鬆政策對日本來說是必須的，又稱各國正經歷8至10%的通貨膨漲，收緊貨幣政策是理所當然的：「但日本物價並不一樣，金融對策方向不同亦是理所當然。」

同樣採用負利率的瑞士央行在22日宣佈加息，結束長達10年的負利率時期，反觀日本將成為唯一維持負利率的主要國家央行。

已警告干預 下午4時半宣布買入日圓

事件急速變化，在香港時間4時半左右，日本政府宣布為阻止日圓匯率持續下跌，決定介入買入日圓。財務省官員神田真人表示，政府採取了「果斷的措施」，日本上一次通過買入日圓干預外匯市場是在1998年。

政府過去不只一次口頭警告放風可能直接干預匯市，官房長官松野博一22日表示，對投資機活動加速，讓市波動讓人憂慮，將採取措施予以排除。日本央行早前向交易商詢問美元兌日圓匯率，這被視為是政府干預市場的前兆。

馬來西亞銀行新加坡外匯研究與策略區域主管Saktiandi Supaat表示，如日圓向147及以上的移動速度太快，日本政府將會進行干預：「口頭警告已經出現，利率檢查已經出現，下一次肯定是干預。 」

日本智庫Markey Risk Advisory研究員深谷幸司表示，日圓將普遍走軟：「市場關注的焦點是日本央行會否調整政策，阻止日圓貶值。如不作出調整，市場拋售日圓的速度會加快。」