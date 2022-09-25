移民英國｜英媒：卓慧思將改動簽證系統　圖紓緩英國勞工短缺

英媒9月25日稱，英國首相卓慧思會就該國簽證系統進行改動，協助歐盟以外人士取得工作簽證，應對國內關鍵行業迫切的勞工短缺問題。此舉受當地商界歡迎。



有關消息由《太陽報》率先報道，而《倫敦標準晚報》25日稱，首相府對這個消息並無否認。

報道稱，她會擴大「勞力短缺職業表」（shortage occupation list），容許一些行業從外國招聘更多員工，例如寬頻工程師。

內文也指出，這次檢視還可能支持在某些行業在招聘外國人時，放寬英語會話水平的要求，從而使更多外國工人能夠入英工作。

報道稱，內政部這名單允許來自歐盟以外的人更易進入英國，他們所付的簽證費用會較低，以及免除英國雇主須證明「沒有合適的本土員工可擔任該職位」的通常義務。

長遠而言，移民為了在5年後定居英國，薪金亦不須達到35,800鎊（約30萬港元）的門檻。

▼想知道什麼工作被列入英國「勞力短缺職業表」？請點擊放大觀看部份名單：

此外，卓慧思欲取消在英國季節性農業部份打工的外國工人人數上限。根據計劃，政府會就外國工人發放3.8萬個簽證。惟農業部門警告稱，這個數量不足以解決嚴重的勞動力短缺問題。

這個季節性工作計劃在2019年首次推出，暫允4萬名海外勞工入英，在園藝和家禽業工作。《太陽報》稱，人數上限可能會解除，以及入英工作「僅限6個月」的期限會延長。

《倫敦標準晚報》引述首相府消息稱：「我們需要採取措施，使我們擁有包括農村經濟在內，刺激經濟增長所需的合適技術（人員）。」

內文引述一名首相府官員稱，是次檢視不一定會導致移民增加。

《倫敦標準晚報》稱，預計政府在2022年晚些時候制定移民改革計劃。