俄烏局勢｜烏軍包圍頓涅茨克重鎮利曼　扎波羅熱核電廠廠長被拘

在俄羅斯總統普京宣布將烏克蘭四個地區兼併之際，烏克蘭軍方發言人於10月1日稱，烏軍已包圍頓涅茨克（Donetsk）重鎮利曼市（Lyman）的俄羅斯軍隊。烏方同日指，扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）廠長被俄羅斯拘留。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普京、蒲亭或蒲廷）9月30日在克里姆林宮簽署文件，讓俄羅斯正式「納入」烏克蘭4個地區，包括頓涅茨克、盧甘斯克（Luhansk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）。

烏軍繼續在東部反攻俄軍。烏克蘭軍東部部隊發言人Serhiy Cherevatyi於10月1日稱，烏軍已包圍利曼的俄羅斯軍隊，並重奪利曼周圍的定居點。他指資料顯示利曼本來約有5,000至5,500名俄軍，但目前人數減少，因很多俄軍戰死或受傷。

英國廣播公司（BBC）10月1日稱，有影片顯示，烏克蘭軍人在利曼市的入口掛起烏克蘭國旗。

另一方面，烏克蘭原子能公司（Energoatom）10月1日指，扎波羅熱核電廠廠長穆拉紹夫（Ihor Murashov）被俄軍帶到不明地點拘留。國際原子能機構（IAEA）發言人同日對英媒說，IAEA已聯繫俄羅斯，並要求俄方澄清此事。